Son dakika: 6'lı masa Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na sessiz kaldı! İYİ Parti'den destek gelirken CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat sus pus

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi'nde şehit olan vatandaşlarımızın kanını yerde bırakmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç Harekatı" başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hesap zamanı" paylaşımıyla duyurulan operasyonda terör örgütüne ağır darbe vuruldu.
89 HEDEF İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
6'LI MASA SESSİZ KALDI
Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlarına devam ederken bir masa etrafında 6 parti tarafından oluşturulan ittifak operasyona sessiz kaldı.
İyi Parti'den yapılan operasyonla ilgili destek açıklaması gelirken, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hala sessizliğini koruyor.