Son dakika: 6'lı masa Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na sessiz kaldı! İYİ Parti'den destek gelirken CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat sus pus

İYİ PARTİ DESTEK VERDİ

Meral Akşener, "Dün gece geç saatlerde Suriye'de başlayan sınır ötesi harekât için ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, inşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum." dedi.