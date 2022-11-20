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    • 20.11.2022 15:26
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    Son dakika: 6'lı masa Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na sessiz kaldı! İYİ Parti'den destek gelirken CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat sus pus

    TSK terör unsurlarını yok etmek için Pençe – Kılıç Hava Harekatı düzenlerken 6’lı masanın partilerinden destek açıklaması gelmedi. İyi Parti'den yapılan operasyonla ilgili destek açıklaması gelirken, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hala sessizliğini koruyor. Öte yandan HDP de operasyonun durdurulmasını istedi.

    6’lı masa Pençe - Kılıç Hava Harekatı’na sessiz kaldı!

    Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi'nde şehit olan vatandaşlarımızın kanını yerde bırakmadı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç Harekatı" başlatıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hesap zamanı" paylaşımıyla duyurulan operasyonda terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

    89 HEDEF İMHA EDİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    6'LI MASA SESSİZ KALDI

    Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlarına devam ederken bir masa etrafında 6 parti tarafından oluşturulan ittifak operasyona sessiz kaldı.

    İyi Parti'den yapılan operasyonla ilgili destek açıklaması gelirken, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hala sessizliğini koruyor.

        HDP'DEN OPERASYONU DURDURUN ÇAĞRISI GELDİ

        6'lı masada sessizlik hakimken, masanın gizli ortağı olarak tabir edilen HDP'den ise operasyonu durdurun çağrısı gelirken, ölürülen teröristlere rahmet dilendi.

        "HAYATINI KAYBEDENLERİ RAHMETLE ANIYORUZ"

        HDP'nin söz konusu açıklamasında, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

        İYİ PARTİ DESTEK VERDİ

        Meral Akşener, "Dün gece geç saatlerde Suriye'de başlayan sınır ötesi harekât için ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, inşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum." dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: 6'lı masa Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na sessiz kaldı! İYİ Parti'den destek gelirken CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat sus pus
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