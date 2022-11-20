Fondaş medya T24, Duvar, BirGün'ün 'uyuşturucu' provokasyonu! 'AK Parti ve MHP'li başkanın yeğeni' dedikleri CHP'li isimlerin akrabası çıktı

Başını Sözcü, T24 ve Birgün'ün çektiği haber siteleri, "Erzincan'da, 25 kilo uyuşturucu ele geçirilen aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni çıktı. Araçtaki toplam üç şüpheli tutuklandı." haberini kamuoyuyla paylaştı.