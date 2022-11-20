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    • 20.11.2022 22:14
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    • 20.11.2022 22:25
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    Fondaş medya T24, Duvar, BirGün'ün 'uyuşturucu' provokasyonu! 'AK Parti ve MHP'li başkanın yeğeni' dedikleri CHP'li isimlerin akrabası çıktı

    CHP yandaşı fondaş medya yeni bir algı operasyonunun peşinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasının ardından şimdi de yandaş medya üzerinden AK Parti ve MHP’ye provokasyona başladılar. Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan zanlıların 'AK Parti ve MHP'li başkanların yeğenleri' olduğunu öne sürdüler. Söz konusu kişilerin yakın akrabalarının CHP’de görev yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu operasyonda yakalanan Diyar Bingöl isimli şahsın, AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile '6. derece akraba' olduğu, amcası Sıddık Bingöl'ün ise CHP Bingöl Karlıova İlçe Başkanı olduğu tespit edildi.

    T24, Duvar, BirGün’ün ’uyuşturucu’ provokasyonu!

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesapları, Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti.

    Başını Sözcü, T24 ve Birgün'ün çektiği haber siteleri, "Erzincan'da, 25 kilo uyuşturucu ele geçirilen aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni çıktı. Araçtaki toplam üç şüpheli tutuklandı." haberini kamuoyuyla paylaştı.

    "AK PARTİ VE MHP'LİLERİN YEĞENİ" DEDİLER CHP'LİLERİN AKRABASI ÇIKTI

    Terör örgütünün yayın organına dayandırılan haberler ise asılsız çıktı. Bahse konu kişilerin yakın akrabalarının CHP'de görev yaptığı belirtildi.

        AMCASINI YAZMAYIP 6. DERECE AKRABASINI KULLANDILAR

        İddialara dayandırılan AK Parti - MHP yakınlığı ise 4 ve 6'ncı derece akraba (teyzesinin kayınbiraderi vb) olduğu ortaya çıktı.

        Söz konusu operasyonda yakalanan Diyar Bingöl isimli şahsın, AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile '6. derece akraba' olduğu, amcası Sıddık Bingöl'ün iseCHP Bingöl Karlıova ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı.

        Serdar Demir isimli şahsın ise, MHP Bingöl Karlıova İlçesi Teşkilatı yönetim kurulunda görünen Şevket Demir'in '4.Derece akrabası (Teyzesinin Kayınbiraderi) olduğu, Mücahit Altun isimli şahsın dayısı Hamdi Altun'un, CHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi ( 2007-2010 ), diğer dayısı Necati Altun'un isimli şahsın MHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi olduğu belirlendi.
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        Haberler Güncel Fondaş medya T24, Duvar, BirGün'ün 'uyuşturucu' provokasyonu! 'AK Parti ve MHP'li başkanın yeğeni' dedikleri CHP'li isimlerin akrabası çıktı
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