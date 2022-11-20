Son dakika: Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hastalığı neydi? Evli mi, eşi kim?

HINCAL ULUÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi. Anne tarafından Kilis'li, baba tarafından Çerkes'tir. Subay bir babanın evladıdır. Gazeteci Öcal Uluç ile kardeştir.

Babası, 2. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan sınırında görevliydi. Bundan dolayı, 3 yaşına kadar anneannesinin yanında büyüdü. Daha sonrasında ailesi ile birlikte yaşamaya başladı.

Babasının tayini Balıkesir'in Bandırma ilçesine çıktı. Hıncal Uluç da ilk öğrenimine burada başladı. Daha sonrasında Kilis'e taşınınca ilk öğrenimini burada tamamladı. 2 yılın ardından ailesi ile birlikte Antakya'ya taşınan Uluç, ortaokulu Antakya'da, lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı.

Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine başladı. Asıl amacı, İstanbul'da İngilizceyi öğrenebilmekti. Ancak kısa bir sürenin ardından Ankara'ya dönüş yaptı. Bu kez de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne başladı.