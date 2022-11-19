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    • 19.11.2022 09:30
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    Kazın ayağı öyle değil! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık savaşı yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu adaylık için yurt dışına icazet turları dahil çeşitli hamleler yaparken Ekrem İmamoğlu da son dönemde "6'lı masanın en çalışkan neferi benim" çıkışlarıyla yarıştan vazgeçmediğini belli etti. İkili arasında medya savaşları da sürerken İstanbul'da yaşanacak olan bir 'kaz partisi' çekişmeyi tekrar gün yüzüne çıkardı. CHP'li birçok ismin ve CHP'ye yakın gazetecilerin yer alacağı o partiye bakın kim davet edilmedi.

    takvim.com.tr
    Kazın ayağı öyle değil!

    Cumhuriyet Halk Partisi Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık savaşı artık davetlere de yansıdı...

    KEMAL KILIÇDAROĞLU VE İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN SAVAŞI
    Her fısatta aday olacağım mesajı veren ancak 'adayım' diyemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktaki rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş "Belediye başkanlıklarına devam etsinler" diyerek veto ediyor.

    Kılıçdaroğlu'nun vetosuna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki ismin adını sürekli sıcak tutarken Mansur Yavaş sessiz kalmayı tercih ediyor ancak İBB Başkanı İmamoğlu adaylık yarışından çekilmediğini her fırsatta belli ediyor.

    İMAMOĞLU GERİ ÇEKİLMİYOR
    Son olarak CHP'nin yayın organlarından Halk TV'ye katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "6'lı masanın en çalışkan neferi benim. Adaylık meselesi bir süreç" ifadeleriyle yarışın içinde olduğunu tekrar ortaya koydu.

    MEDYA SAVAŞLARI SÜRDÜ
    Savaş CHP medyası üzerinden de sürüyor... Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV hamlelerini ve Sözcü ile yaşadığı kriz defalarca yazmıştı.

        Kemal Kılıçdaroğlu da CHP tarafından fonlanan aracılığyla parlatılırken zaman zaman İmamoğlu'nun yaptığı hamlelerle hedef de alındı.

        KAZ PARTİSİ SAVAŞI TEKRAR GÖSTERDİ
        İkili arasında savaş sürerken İstanbul'da yaşanacak olan bir 'kaz partisi' çekişmeyi tekrar gün yüzüne çıkardı.

        CHP'li birçok ismin ve CHP'ye yakın gazetecilerin yer alacağı o partiye İstanbul'da olmasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi.

        Sabah Yazarı Mahmut Övür o davetin ayrtınılarını kaleme aldı. Övür, "Listede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yok. Hatırladığım kadarıyla daha önce kaz partisinin esas konuğu, "lüks ve israf" karşıtlığıyla öne çıkan İmamoğlu'ydu. Şimdi neden davet edilmediği, CHP içinde ve medyasındaki "Kemalciler-Ekremciler" kavgasına bağlanıyor." ifadeleriyle krizi anlattı.

        İşte Övür'ün o yazısı;

        Sadece altılı masanın içi değil, masayı oluşturan partilerin içi de kaynayan kazan gibi... Hiçbir parti, diğer partinin genel başkanının aday olmasını istemiyor. Dışarıdan bir öneri gelirse büyük ihtimalle ona da kimden geldiğine göre farklı tepkilerin verileceği şaşırtıcı olmayacak.
        Benzer bir durum partilerin içinde de yaşanıyor. Aday arayışları, güç ve liste savaşları birbirini izliyor. Mesela CHP'de düne kadar üstü örtülen, geri plana itilen "Kemalciler-Ekremciler" savaşı yeniden alevlenirken, İyi Parti'de de Akşenerciler-Koraycılar arasında siyasi gerilim giderek yükseliyor.
        Bu yüzden siyaset kulisleri hiçbir zaman olmadığı kadar hareketli ve gerilimli... İlk işaret de İstanbul'dan geldi. Şu sıralarda İstanbul CHP kulislerinde ilginç bir listeden söz ediliyor. Liste deyince hemen akla cumhurbaşkanı veya milletvekili aday listesi geliyor ama değil. Belki öyle bir hedef de var ama bu bir yemek daveti listesi. Tabii yine de siyasetle ilgili ve işin içinde ilginç siyasetçiler, medya mensupları var. Listeyi daha ilginç kılansa, adı listede doğal olarak bulunması gereken bazı siyasetçilerin olmaması... Bu yüzden de liste manidar bulunuyor.
        Önümüzdeki günlerde İstanbul Kadıköy'de hem de "kaçak" bölümleri olduğu iddia edilen bir restoranda yapılacak kaz partisinden söz ediyorum. Ancak bu kez işin rengi biraz değişmiş. Önce katılımcılardan birkaçının ismini verelim. İlk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Onu, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Keskin, Şerdil Dara Odabaşı, Kemal Deniz Bozkurt ve Zeynel Emre gibi yerel ve genel siyasi aktörler de yalnız bırakmıyor.

            İMAMOĞLU NEDEN YOK?
            Yemeği kimin üstlendiği de bilinmiyor ama kendilerini "bağımsız" ilan eden çok sayıda gazetecinin olması dikkat çekici: Doğan Şentürk, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, İsmail Saymaz, İlker Karagöz ve siyasileri yargılatma konusunda çok hevesli olduğunu saklayamayan Şirin Payzın...
            Tabloya bakınca siyasetçilerden çok medyacıların gövde gösterisine benziyor. Dikkatinizi çekmiştir, listede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yok. Hatırladığım kadarıyla daha önce kaz partisinin esas konuğu, "lüks ve israf" karşıtlığıyla öne çıkan İmamoğlu'ydu.

            Şimdi neden davet edilmediği, CHP içinde ve medyasındaki "Kemalciler-Ekremciler" kavgasına bağlanıyor.
            Herhalde bu nedenle siyasetçi Gürsel Tekin de davet edilmemiş.
            Şu sorunun cevabı da merak ediliyor: Bu yemek İstanbul'da Kılıçdaroğlu medyasının bir hamlesi mi?


            KRAL DAİRESİNİN SU FATURALARI
            Söz İBB başkanından açılmışken bir hatırlatma daha yapalım. İmamoğlu'nun yeniden siyasi sahne aldığı çok açık... Her gün bir televizyonda siyasi parti genel başkanı gibi propaganda yaptığı ve yoğun çaba harcadığı biliniyor.
            Daha vahimi ise yönetmek için seçildiği İstanbul'a vakit ayırmadığı da biliniyor. Bu da yeni değil. Siyaset kulislerinde "sır küpü" bir işadamı dostunun sahibi olduğu Florya sahilindeki otelin "Kral Dairesi"nde sık sık birileriyle buluştuğu ve "su faturası" adına 3-4 bin euro gibi rakamlar ödediği konuşuluyor. Doğru mu acaba? O otel, İBB adına böyle faturalar kesti mi?

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            Haberler Güncel Kazın ayağı öyle değil! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde...
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