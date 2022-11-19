Kazın ayağı öyle değil! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde...

Cumhuriyet Halk Partisi Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık savaşı artık davetlere de yansıdı...
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN SAVAŞI
Her fısatta aday olacağım mesajı veren ancak 'adayım' diyemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktaki rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı "Belediye başkanlıklarına devam etsinler" diyerek veto ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun vetosuna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki ismin adını sürekli sıcak tutarken Mansur Yavaş sessiz kalmayı tercih ediyor ancak İBB Başkanı İmamoğlu adaylık yarışından çekilmediğini her fırsatta belli ediyor.
MEDYA SAVAŞLARI SÜRDÜ
Savaş CHP medyası üzerinden de sürüyor... Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV hamlelerini ve Sözcü ile yaşadığı kriz defalarca yazmıştı.