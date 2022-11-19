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İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda SON DAKİKA! 8 şüpheli daha gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda SON DAKİKA! 8 şüpheli daha gözaltına alındı
19.11.2022 13:21

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Son dakika haberi! Beyoğlu'nda 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu. Albashir, Arapça “Salih’in Esmeri” anlamına gelen Facebook hesabını aktif kullanıyordu. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam yeni gözaltı sayısının 8'e çıktığı belirtildi. 5 kişi de Bulgaristan’da yakalandı.Şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı Amran Abdulrami de bulunuyor. İşte İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yaşanan son gelişmeler.

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