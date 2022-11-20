ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA || ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ALES soruları ve cevapları, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) başvuruları 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihlerinde alınan bu yılın son oturumu olan ALES/3, 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sayısal ve Sözel Testlerden oluşan söz konusu sınavın ardından, ÖSYM ALES cevap anahtarı kitapçıklarını ÖSYM.gov.tr internet adresinden yayımlayacak. Adaylar, ALES soruları ve cevaplarını PDF olarak da indirebilecekler. Öte yandan yüksek lisansa giriş kapsamında gerçekleşen ALES sınavının sonuçları ise aralık ayında ilan edilecek.