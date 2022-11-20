ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA || ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ALES soruları ve cevapları, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) başvuruları 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihlerinde alınan bu yılın son oturumu olan ALES/3, 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sayısal ve Sözel Testlerden oluşan söz konusu sınavın ardından, ÖSYM ALES cevap anahtarı kitapçıklarını ÖSYM.gov.tr internet adresinden yayımlayacak. Adaylar, ALES soruları ve cevaplarını PDF olarak da indirebilecekler. Öte yandan yüksek lisansa giriş kapsamında gerçekleşen ALES sınavının sonuçları ise aralık ayında ilan edilecek.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre ALES/3 sınav sorularının 20 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Öte yandan ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.