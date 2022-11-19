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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

    Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye’nin enerji üssü olması konusunda net mesajı gönderdi: Ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için adımlar atılacak.

    Ortak hedef

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoruna ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Putin'e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.



    ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski ile konuştu. Erdoğan, tahıl ihracatına ilişkin yapıcı tutumu için Zelenski'ye teşekkür etti.



    DÜNYADAN TEŞEKKÜR
    Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında diploması trafiği yürüterek tahıl koridoru krizini bitirdi. ABD ve Batı medyası bu hamleyi manşete taşıyarak "Türkiye'nin zaferi" dedi.

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