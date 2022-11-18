Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! 'Müzakere herkesin yararına' çağrısı: Anlaşma sonrası ilk geminin rotası belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.
ZELENSKİY'E TEŞEKKÜR
Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.
MÜZAKERE HERKESİN YARARINA
Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.