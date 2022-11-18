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    • 18.11.2022 19:45
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    Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! 'Müzakere herkesin yararına' çağrısı: Anlaşma sonrası ilk geminin rotası belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, tahıl koridoruyla ilgili yapıcı tutumundan ötürü ve İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla Zelenskiy'e teşekkür etti. Öte yandan Başkan Erdoğan himayesinde uzatılan anlaşma sonrası ilk tahıl gemisinin de rotası belli oldu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.



    ZELENSKİY'E TEŞEKKÜR
    Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.



    MÜZAKERE HERKESİN YARARINA
    Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.



        İSTİKLAL'DEKİ KANLI SALDIRI
        Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.



        Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        YENİ ANLAŞMA SONRASI İLK GEMİ AFRİKA'YA
        Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa limanlarında bloke edilmiş Rus gübreleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Grynspan, "İlk sevkiyat Malavi'ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi'ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi." dedi.

        Avrupa'nın farklı limanlarında yaklaşık 300 bin ton gübrenin bulunduğunu kaydeden Grynspan, Malavi'nin gübre ihtiyacının kırmızı alarm düzeyinde bulunmasından dolayı bu sevkiyatın önemli olduğunu ifade etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN ARACI OLMUŞ 120 GÜN UZATILMIŞTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

        Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, İstanbul'da 22 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! 'Müzakere herkesin yararına' çağrısı: Anlaşma sonrası ilk geminin rotası belli oldu
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