Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

DOĞAL GAZ MERKEZİ KURULMA TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.