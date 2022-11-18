Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2022 12:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2022 13:00
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

    Son dakika haberi! Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, tahıl koridoru ve bölgesel konular ele alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    PUTİN'E TAHIL TEŞEKKÜR ETTİ
    Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

    Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

        DOĞAL GAZ MERKEZİ KURULMA TEKLİFİ
        Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

        Başkan Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’ye ’ağır’ konuştu’
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
            SON DAKİKA