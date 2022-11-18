Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Başkan Erdoğan'da katılacak
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. Dev barajda çalışmalar sona gelinirken, elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 Milyar TL katkı sağlamış olacak.
İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı. Bakan Kirişci videoyu, "Dünyanın 5'inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor" notuyla paylaştı.
4 BİN PERSONEL ÇALIŞTI
Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.