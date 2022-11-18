Yusufeli Barajı’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan’da katılacak

İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.

