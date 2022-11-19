"Türkiye operasyon yapabilir" açıklamasını yapan ABD 'kuyruğu dik tutma' peşinde: Hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırının ardından siyaset ve toplumdan Suriye'de PKK/YPG terör örgütüyle kirli bir ilişki yürüten ABD'ye tepkiler yağdı.
ABD'NİN TAZİYESİNİ KABUL ETMİYORUZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının yapıldığı noktada sert açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu şunları söyledi:
Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır.
Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum.
ABD ÇÖKEN ETKİNLİĞİNİ KURTARMA PEŞİNDE
Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, önemli değerledirmelerde bulundu.
Başbuğ'un açıklamaları şu şekilde:
Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak.
ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı. ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti.
Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi.
ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR MESAJ
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin bunu açıktan yapmasının nedeni Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu mesaj üzerinden birilerine göz kırpma var. ABD'nin PYD/YPG'yi desteklediğini zaten biliyoruz. Çelişkilerle dolu bu mesajda başka bir şey var. Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.