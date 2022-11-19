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    • 19.11.2022 23:57
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    • 20.11.2022 00:39
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    "Türkiye operasyon yapabilir" açıklamasını yapan ABD 'kuyruğu dik tutma' peşinde: Hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz

    Taksim'de İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın şehit olduğu saldırının ardından yapılan operasyonlarda yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın, YPG/PKK bağlantıları ortaya çıkarıldı. Terör örgütüyle Suriye'de kirli bir işbirliği yürüten ABD, kendisine yönelik eleştirilerin ardından kirli bir operasyona kalkıştı. ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik operasyon düzenleyeceği iddiasında bulunması ve sözde vatandaşlarını uyarmak maksatlı açıklama yapması tepki çekti. Terör uzmanları, ABD'nin hem sarsılan imajını kurtarma, hem de terör örgütüne ikaz amaçlı böyle bir açıklama yayınladığı değerlendirmesinde bulundu.

    takvim.com.tr
    ABD’nin Türkiye açıklamasının şifreleri! Operasyon...

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırının ardından siyaset ve toplumdan Suriye'de PKK/YPG terör örgütüyle kirli bir ilişki yürüten ABD'ye tepkiler yağdı.

    ABD'NİN TAZİYESİNİ KABUL ETMİYORUZ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının yapıldığı noktada sert açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu şunları söyledi:
    Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.

    Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır.

    Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum.

    ABD ÇÖKEN ETKİNLİĞİNİ KURTARMA PEŞİNDE
    Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, önemli değerledirmelerde bulundu.

    Başbuğ'un açıklamaları şu şekilde:
    Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak.

    ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı. ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti.

    Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi.

    ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR MESAJ
    Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin bunu açıktan yapmasının nedeni Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu mesaj üzerinden birilerine göz kırpma var. ABD'nin PYD/YPG'yi desteklediğini zaten biliyoruz. Çelişkilerle dolu bu mesajda başka bir şey var. Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

        SKANDAL AÇIKLAMA
        ABD Erbil Başkonsolosluğu, web sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini ifade etti.

        Açıklamada, operasyon ihtimalinden bahseden "güvenilir açık kaynakların" izlendiği belirtilirken ABD vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları ve büyük protestolara ilişkin dikkatli olmaları tavsiye edildi.

        Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak 'Sınır bölgelerinden kaçının', 'Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun', 'Düşük bir profil tutun', 'Güncellemeler için yerel medyayı izleyin' ifadeleri kullanıldı.

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