Son dakika: Bursa'da sahte içkiden 6 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

TABURCU OLUP TUTUKLANDI

Hastanede tedavi gören 6 kişiden biri olan ve sahte içkiyi satan şüphelilerden olduğu tespit edilen Kamil Cihat İşcen tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Ölenlerden Fuat İşcen'in ağabeyi olan Kamil Cihat İşcen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.