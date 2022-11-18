Son dakika: Bursa'da sahte içkiden 6 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen (51), Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Fatih U. ile Murat K. taburcu ise edildi.
Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir'den Bursa'ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yücü ile Bursa'da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç, tutuklandı.