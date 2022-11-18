Gazze'de yangın! Başkan Erdoğan Filistin'e başsağlığı diledi

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çıkan yangınla ilgili Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını kaydetti.

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.