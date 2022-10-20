TÜM KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenmeyecektir.

Bu yasa dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz, projelerimiz ve kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."