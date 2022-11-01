CHP'li Mansur Yavaş'ın acizlik mesajı: "Size Serhat Oğuz yardım edecek" | AK Partili başkanlar Ankara'da kolları sıvadı

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan törende şunları söyledi: "Biz belediyeciliği Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde öğrendik. İlçe belediyemizin bütçesinin oranına baktığımız zaman Büyükşehir'e göre katbekat hizmet ediyor. Belediye Başkanımız taşra denilen Kahramankazan'ı metropol ilçe yaptı. Fakat başkent için üç buçuk dört yıl gitti. ASKİ herkese mesaj atmış. Sosyal yardımları ASKİ'ye yapılan su indirimi nedeniyle veremeyeceğiz' diye. ASKİ'nin şu an hiçbir gelir kaybı yoktur. İller Bankası'ndan bu ay belediyelere gelen pay yüzde 60 artırdı. Yani Büyükşehir Belediyesi'e hükümetin yaptığı 1 milyar aylık ödenek 1 milyar 600 milyon liraya yükseldi."