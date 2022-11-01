CHP'li Mansur Yavaş'ın acizlik mesajı: "Size Serhat Oğuz yardım edecek" | AK Partili başkanlar Ankara'da kolları sıvadı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi su indirimini gerekçe göstererek devletin artan yardımına rağmen ve ortada henüz hiçbir zarar yokken vatandaşa yapılın sosyal yardımları kesti. Çiftçiye de arpa ve buğday tohumu desteğini vermeyeceğini açıkladı.
Gelişmeler üzerine AK Parti İl Başkanlığı kesilen yardımların partili işçe belediyelerince karşılanması için girişimde bulundu. İlk cevap Kahramankazan'dan geldi.
Başkan Serhat Oğuz, 550 çiftçiye 200 ton buğday, 150 ton da arpa olmak üzere toplam 350 ton hibe tohum desteği verdi.