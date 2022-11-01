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    • 01.11.2022 11:08
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    CHP'li Mansur Yavaş'ın acizlik mesajı: "Size Serhat Oğuz yardım edecek" | AK Partili başkanlar Ankara'da kolları sıvadı

    Son dakika haberi! Su indirimini bahane eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi bir bir sosyal yardımları kesti. Kahramankazanlılar’a “Size Serhat Oğuz yardım edecek” mesajı attı. Mansur Yavaş’ın yardımı kesmesinin ardından AK Partili başkanlar kolları sıvadı. Başkan Oğuz hemen çiftçiye tohum yardımı başlattı. Oğuz, 550 çiftçiye 350 ton hibe tohum dağıttı.

    Yavaş’ın acizlik mesajı: Serhat Başkan’a gidin

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi su indirimini gerekçe göstererek devletin artan yardımına rağmen ve ortada henüz hiçbir zarar yokken vatandaşa yapılın sosyal yardımları kesti. Çiftçiye de arpa ve buğday tohumu desteğini vermeyeceğini açıkladı.

    Gelişmeler üzerine AK Parti İl Başkanlığı kesilen yardımların partili işçe belediyelerince karşılanması için girişimde bulundu. İlk cevap Kahramankazan'dan geldi.

    Başkan Serhat Oğuz, 550 çiftçiye 200 ton buğday, 150 ton da arpa olmak üzere toplam 350 ton hibe tohum desteği verdi.

        Dağıtım törenine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız ve çiftçiler katıldı.

        AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan törende şunları söyledi: "Biz belediyeciliği Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde öğrendik. İlçe belediyemizin bütçesinin oranına baktığımız zaman Büyükşehir'e göre katbekat hizmet ediyor. Belediye Başkanımız taşra denilen Kahramankazan'ı metropol ilçe yaptı. Fakat başkent için üç buçuk dört yıl gitti. ASKİ herkese mesaj atmış. Sosyal yardımları ASKİ'ye yapılan su indirimi nedeniyle veremeyeceğiz' diye. ASKİ'nin şu an hiçbir gelir kaybı yoktur. İller Bankası'ndan bu ay belediyelere gelen pay yüzde 60 artırdı. Yani Büyükşehir Belediyesi'e hükümetin yaptığı 1 milyar aylık ödenek 1 milyar 600 milyon liraya yükseldi."

        "Tarımsal hibeleri vermediniz. Çiftçiyi yarı yolda bıraktınız. Sosyal yardımları vermediniz. Vatandaşı yarı yolda bıraktınız. Kasanıza giren bu kadar parayı ne yaptınız? İşte biz kasamızdaki her kuruşu vatandaşımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir'den Kahramankazan'daki çiftçilerimize mesaj gelmiş. 'Sayın Serhat Oğuz bu destekleri vereceğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz'. Mansur Yavaş ben de size çok teşekkür ediyorum. İlçemde çözümün adresini çiftçilerime gösterdiğin için."

            BÜYÜKŞEHİR'İN BÜTÇESİ 66 KAT
            Sabah'ta yer alan habere göre, törende çiftçilere hitaben konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Büyükşehir Bütçesinin Kahramankazan Belediyesinin bütçesinin 66 katı büyüklüğünde olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Sayın il başkanımız da bir çağrı yaptı tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza. 'Herkes vatandaşı için taşın altına elini koyacak' dedi. Biz de hemen il başkanımızın çağrısına icabet ettik. 'Tabii ki başımız gözümüz üstüne' dedik."

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            Yürek Çıkmazı
            Haberler Güncel CHP'li Mansur Yavaş'ın acizlik mesajı: "Size Serhat Oğuz yardım edecek" | AK Partili başkanlar Ankara'da kolları sıvadı
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