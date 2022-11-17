İstiklal Caddesi’ni kana bulayan Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı! Sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı

Üzerinde Arapça "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazan evrakın tercümesi de yapıldı. Bilal Hassan'ın isminin "Bilal El-Haj Mawas Bin Hasan" olarak yazıldığı sahte evrakta Ahlam Albashir'in tam ismi de "Ahlam El-Bashir Bin Saleh" olarak yazılmış… Sahte evrakta Arapça olarak "Kişilerin kimlik bilgileri bu şekilde tanımlandı ve nikahları yapıldı. Nikah sözleşmeleri bu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildiği tercüme edildi. Böylece terörist Ahlam Albashir'in hakkında yapılan "Suriyeli-Somalili" tartışması da sona ermiş oldu.