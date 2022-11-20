TOKİ kura takvimi belli oldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" denildi. Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen çekiliş tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle yapılan açıklama sonrası arama motorlarına yönelenler TOKİ kura takvimini araştırıyor. İşte yeni güncel TOKİ kura takvimi ve konu hakkında merak edilenler...