FETÖ'cü Albay Cengiz C. itiraf etti! 1985'teki askeri sınav sorularının çalındığı ortaya çıktı

ÖNCEDEN VERİLEN SORULAR SINAVDA ÇIKTI

İddianamede beyanlarına yer verilen Cengiz C, ilk ve ortaokulu Tokat'ta tamamladıktan sonra askeri lise sınavlarına girmeye karar verdiğini, bu durumu paylaştığı bir hemşehrisinin aracılığıyla 1985'te Ankara'ya geldiğini söyledi.



Burada FETÖ'ye bağlı bir evde sınava hazırlanmaya başladığını belirten Cengiz C, "Evde, üniversite okuyan ve benden yaşça büyük biri vardı, birinin adı Ö.K. idi. İsmini hatırlamadığım bir kişi daha vardı. 3 öğrenciydik, üniversiteye giden kişi, bizi Türkçe, fen ve matematik çalıştırıyordu. Bu evde kaldığım kısa dönemde beni tanımaya, ölçmeye çalışırlardı. O zaman çocuk denecek yaştaydım. Şimdi geriye dönüp baktığımda oranın FETÖ'nün olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.



Üzerinden uzun yıllar geçtiği için kendisine ders çalıştıran "örgüt abisi"ni hatırlayamadığını beyan eden Cengiz C, Ankara'da hazırlandıktan sonra askeri lise sınavına İstanbul'da girdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Sınava 1985 yılında girdim. Beni ders çalıştıran kişi sınavdan birkaç gün önce aynı evde bana sınavda çıkacak Türkçe sorularını verdi. Aslında bana o an bu soruların sınavda çıkacağını söylemedi. Ancak o konulara, o sorulara çalışmamı söyledi. Ben sınava girdiğimde Türkçe kısmında çıkan soruların bir kısmını bana ders veren kişinin 'çalış' dediği sorular olduğunu gördüm. Sınavı kazandım, mülakat ve sağlık muayenesinden sonra Kuleli Askeri Lisesini kazandım. Bana gösterilen soruların sayısını hatırlamıyorum."

Cengiz C, Ankara'da aynı evde sınava birlikte hazırladığı iki arkadaşının ise Işıklar Askeri Lisesini kazandığını anlattı.