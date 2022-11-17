FETÖ'cü Albay Cengiz C. itiraf etti! 1985'teki askeri sınav sorularının çalındığı ortaya çıktı





"SORULARININ NASIL AYNI OLDUĞUNU BİLEMİYORUM"

Askeri liseye başladıktan sonra F.E ve M.Ç'nin farklı zamanlarda kendisiyle irtibata geçerek örgüt evlerine gitmesi için baskı yaptıklarını iddia eden Cengiz C, "Bu şahıslar, o dönemlerde Fetullah Gülen cemaatine ait evlere gitmemi önerdi. F.E'nin önerisini kabul etmedim. M.Ç. ile ise birkaç kez bu evlere gittim. O zamanlar 16 yaşındaydım. Cemaat ne bilmezdim. O evlere gittiğimizi, yemek yediğimizi hatırlıyorum. Ancak ne Ankara'daki evde ne de İstanbul'a gittiğim evlerde FETÖ ile ilgili, gizlilikle ilgili, Fetullah ile ilgili bir şey söylenmedi" savunmasını yaptı.



Bu yapıya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 1986'da idari soruşturma başlatıldığını belirten Cengiz C, bu kapsamda görüştüğü bir yüzbaşıya örgüte dair bildiklerini anlattığını ifade ederek, şunları söyledi:



"1985 yılında Ankara'da ders çalıştırıldığımda bana gösterilen Türkçe sorularının bir kısmı ile girdiğim sınavdaki Türkçe sorularının nasıl aynı olduğunu, beni evde çalıştıran kişinin neden bu şekilde beni yönlendirdiğini bilemiyorum. Belki de beni bu şekilde sınavlara yönlendirmek ve okula girişimin kendilerine göre kolaylaştırarak beni kendi amaçları doğrultusunda kullanmayı düşünmüş olabilirler. Askeri okulun ilk yılında koridorda önümü keserek bu örgütün sohbetlerine veya evlerine çağırmış olabilirler. Bahsettiğim bu dönem de dahil olmak üzere Fetullahçı yapıyla hiçbir zaman temasım olmadı. 1986'daki idari soruşturmada verdiğim beyanda ve söylediğim sözlerden dolayı bu kişiler etrafımdan uzaklaştı. Kod adı, benimle irtibatlı bir örgüt mensubu olmamıştır. TSK'dan neden ihraç olduğumu bilmiyorum."