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    • 01.11.2022 12:37
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    FETÖ'nün YÖK akademisyenleri grubu deşifre edildi: Soru çalan 23 şüpheli gözaltına alındı 13'ü halen üniversitede aktif görevde çıktı

    Son dakika haberleri! FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. YÖK akademisyenler grubunun inine girilmeye başlandı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmada 106 kişiden 74'nün akademisyen olduğunu tespit etti. Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 13 şüphelinin üniversitelerde aktif görevde olduğu ortaya çıktı.

    FETÖ’nün sınav farelerine operasyon!

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Mülki İdare yapılanması ve Maliye Bakanlığı gibi önemli kurumlarda çalışan FETÖ'cülerin tespit edilmesinin ardından YÖK akademisyenler grubunun inine girilmeye başlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından 106 örgüt mensubunun adını verdi.

    Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmada 106 kişiden 74'nün akademisyen olduğunu tespit etti. 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav soruları usulsüz şekilde alarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtarak haksız menfaat temin edilmesine yönelik soruşturmada, aralarında çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışan 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 13 şüphelinin üniversitelerde aktif görevde olduğu ortaya çıktı.


    ÖK AKADEMİSYENLER GRUBUNUN İNİNE GİRİLMEYE BAŞLANDI
    Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dışişleri Bakanlığı, Mülki İdare yapılanma ve Maliye Bakanlığı gibi önemli kurumlarda çalışan FETÖ'cülerin tespit edilmesinin ardından başarılı operasyonlara imza atarken aktif çalıştıkları tespit edilen YÖK akademisyenler grubunun inine girilmeye başlandı. Şüpheliler ile ilgili yapılan çalışmalarda; öğretim üyesi olarak çeşitli üniversitelerde görev yaptıkları belirlendi. Örgütünün mahrem imam olarak görev verilen akademisyen mahremleri ile irtibatlarının bulunduğu, şüphelilerin ankesör/büfe gibi hatlardan aranılarak toplantılara çağırıldıkları tespit edildi. Ayrıca, bylock programı üzerinden istedikleri üniversiteye öğretim görevlisi olarak atanmak istedikleri ortaya çıktı.

        ETKİN PİŞMANLIKTAN 74 AKADEMİSYEN İSMİ ÇIKTI
        Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 1. dalgası yapılan operasyonda; 59 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 10 kişinin yurtdışında olduğu anlaşılırken 49'u yakalayarak gözaltına aldı. Bunlardan 19'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak mahrem yapılanma içerisinde yer alan 106 kişinin isimlerini verdi. Ekiplerin isimler üzerinde yaptığı çalışmada 106'sının kamu kurumlarında aktif olduğunu 74 kişinin ise akademisyen olduğu tespit etti. Ankara merkezli 16 ilde 2. Dalga operasyonda ise; 23 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 13'ün halen üniversitelerde aktif olarak çalıştıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda zanlıların, olağandışılık analiz raporlarında tespit edilen kriterlerin bir kısmına uydukları, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıkları, sınavlar dahil bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin itirafçı ifadeleri bulunduğu belirlendi.

        ÖRGÜT EVİNDE KUR'AN-I KERİM'E EL BASILARAK SORU DAĞITMIŞLAR
        Daha önce dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık ifadelerinde; S.K., E.Y., Y.E., E.M., F.Ç., ifadelerinde; Her ay belirli miktarda Himmet adı altında para verdiklerini, genellikle maaşımın yüzde 10'u kadar elden parayı verdiklerini beyan etti. Sabah'ta yer alan habere göre, örgüte ait olan evlere çağırıldıklarını ve sınavdan bir iki gün kadar önce sınav sorularını Kuran-ı Kerim in üzerine el basarak yemin ettikten sonra sorumlu abilerinden aldıklarını itiraf ettiler. Örgüt mensubu A.B.'nin ifadesinde; kendisinin Ankara Gazi Üniversitesi Araştırma görevlilerinden sorumlu olduğunu, kendisine bylock isimli programdan örgüte üye olan araştırma görevlileri ile ilgili bilgilerin geldiğini ve bu bilgileri bir üst abisine ilettiğini anlattı. Gözaltına alınan zanlıların 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının çalınarak örgüt üyelerine dağıtan ve alan kişiler olduğu belirtildi.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel FETÖ'nün YÖK akademisyenleri grubu deşifre edildi: Soru çalan 23 şüpheli gözaltına alındı 13'ü halen üniversitede aktif görevde çıktı
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