FETÖ'nün YÖK akademisyenleri grubu deşifre edildi: Soru çalan 23 şüpheli gözaltına alındı 13'ü halen üniversitede aktif görevde çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Mülki İdare yapılanması ve Maliye Bakanlığı gibi önemli kurumlarda çalışan FETÖ'cülerin tespit edilmesinin ardından YÖK akademisyenler grubunun inine girilmeye başlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından 106 örgüt mensubunun adını verdi.
Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmada 106 kişiden 74'nün akademisyen olduğunu tespit etti. 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav soruları usulsüz şekilde alarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtarak haksız menfaat temin edilmesine yönelik soruşturmada, aralarında çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışan 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 13 şüphelinin üniversitelerde aktif görevde olduğu ortaya çıktı.
ÖK AKADEMİSYENLER GRUBUNUN İNİNE GİRİLMEYE BAŞLANDI
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dışişleri Bakanlığı, Mülki İdare yapılanma ve Maliye Bakanlığı gibi önemli kurumlarda çalışan FETÖ'cülerin tespit edilmesinin ardından başarılı operasyonlara imza atarken aktif çalıştıkları tespit edilen YÖK akademisyenler grubunun inine girilmeye başlandı. Şüpheliler ile ilgili yapılan çalışmalarda; öğretim üyesi olarak çeşitli üniversitelerde görev yaptıkları belirlendi. Örgütünün mahrem imam olarak görev verilen akademisyen mahremleri ile irtibatlarının bulunduğu, şüphelilerin ankesör/büfe gibi hatlardan aranılarak toplantılara çağırıldıkları tespit edildi. Ayrıca, bylock programı üzerinden istedikleri üniversiteye öğretim görevlisi olarak atanmak istedikleri ortaya çıktı.