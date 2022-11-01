FETÖ'nün YÖK akademisyenleri grubu deşifre edildi: Soru çalan 23 şüpheli gözaltına alındı 13'ü halen üniversitede aktif görevde çıktı

ÖRGÜT EVİNDE KUR'AN-I KERİM'E EL BASILARAK SORU DAĞITMIŞLAR

Daha önce dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık ifadelerinde; S.K., E.Y., Y.E., E.M., F.Ç., ifadelerinde; Her ay belirli miktarda Himmet adı altında para verdiklerini, genellikle maaşımın yüzde 10'u kadar elden parayı verdiklerini beyan etti. Sabah'ta yer alan habere göre, örgüte ait olan evlere çağırıldıklarını ve sınavdan bir iki gün kadar önce sınav sorularını Kuran-ı Kerim in üzerine el basarak yemin ettikten sonra sorumlu abilerinden aldıklarını itiraf ettiler. Örgüt mensubu A.B.'nin ifadesinde; kendisinin Ankara Gazi Üniversitesi Araştırma görevlilerinden sorumlu olduğunu, kendisine bylock isimli programdan örgüte üye olan araştırma görevlileri ile ilgili bilgilerin geldiğini ve bu bilgileri bir üst abisine ilettiğini anlattı. Gözaltına alınan zanlıların 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının çalınarak örgüt üyelerine dağıtan ve alan kişiler olduğu belirtildi.

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