Cumhuriyet gazetesinin sürgün yalanı deşifre oldu! Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan o hakim FETÖ evinde kalmış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği davaya bakan hakim Hüseyin Zengin'in, Cumhuriyet gazetesi tarafından sözde istenilen cezayı vermediği için sürüldüğü iddiası asılsız çıktı.
FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. Hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü olan Serkan Ö., Zengin'i teşhis etti.
"BANA BAĞLI EVLERDE KALAN KİŞİLERDENDİ"
Serkan Ö. "BTM olduğum dönem bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı" dedi.