2013 KPSS ile ilgili FETÖ'cülerden şok itiraf! Çalıntı soruları abdest aldırarak Kuran’a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler
2013 KPSS ile ilgili gözaltına alınan FETÖ'cülerden 7'si itirafçı oldu. FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen itirafçılar sınav tarihinden 1 gün önce bulundukları örgüte ait sınav çalışma evlerinde kendilerine "Kuran-ı Kerime el bastırmak" suretiyle soruların verildiğini söyledi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullandığı belirlenen 21 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmiş, polis Ankara merkezli 10 ilde zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Gözaltına alınanlardan, 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav tarihinden 1 gün önce bulundukları örgüte ait sınav çalışma evlerinde kendilerine "Kuran-ı Kerime el bastırmak" suretiyle soruların verildiğini itiraf etti.
İşte konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in o yazısı:
Sondan başlayalım; FETÖ iltisaklı bir yayınevinin kitapçığında bulunan soruların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yer almasıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.
Hem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı hassas biçimde devam ettiriyor. Detaylarını ilerleyen zamanda aktaracağım. Bugün ise konumuz, 2013 yılı KPSS soruşturması kapsamında yapılan FETÖ operasyonu ve çalıntı sorularla devlet memuru olan FETÖ mensuplarının itirafları olacak.
Hatırlayacaksınız, geçen hafta FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Basşkanlığı koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif 4 kamu görevlisi de bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı.
7 İTİRAFÇI, 30'U GÖREVDE 150 FETÖ'CÜ İSMİ VERDİ
Gözaltına alınanlardan, 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav tarihinden 1 gün önce bulundukları örgüte ait sınav çalışma evlerinde kendilerine "Kuran-ı Kerime el bastırmak" suretiyle soruların verildiğini itiraf etti.
Operasyonun en önemli özelliği 2013 KPSS'ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon olması. 7 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi hakkında ev hapsi, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
İtirafçı olanlardan: E.S. Kamu İhale Kurumu'nda, E.G. Maliye vergi müfettişi (İhraç), M.Ç. Vergi müfettiş yardımcısı, M.G. polis memuru, M.P. Maliye muhasebe yardımcı elemanı, A.Ş. polis memuru(ihraç), E.M. Maliye gelir uzmanı yardımcısı, T.E. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elemanı.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
7 itirafçı ifadelerinde 150 dolayında isim verdi, 30'a yakını halen kamuda aktif olarak çalışıyor.