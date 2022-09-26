2013 KPSS ile ilgili FETÖ’cülerden şok itiraf! Çalıntı soruları abdest aldırarak Kuran’a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler

İşte konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in o yazısı:

Sondan başlayalım; FETÖ iltisaklı bir yayınevinin kitapçığında bulunan soruların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yer almasıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Hem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı hassas biçimde devam ettiriyor. Detaylarını ilerleyen zamanda aktaracağım. Bugün ise konumuz, 2013 yılı KPSS soruşturması kapsamında yapılan FETÖ operasyonu ve çalıntı sorularla devlet memuru olan FETÖ mensuplarının itirafları olacak.