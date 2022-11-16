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    • 16.11.2022 10:48
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    Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı: "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez"

    Son dakika haberi! Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın çabaları sonrası yapılan tahıl anlaşmasına dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." denildi. Başkan Erdoğan ile paralel bir bildirge yayınlayan G20 dünyada yaşanan gıda kriziyle ilgili acil önlemler almayı taahhüt etti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada, liderleri küresel gıda krizine karşı harekete geçmeye çağırmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı

    Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadelerine yer verildi.

    TÜRKİYE VE BM'NİN ARACILIK ETTİĞİ İSTANBUL ANLAŞMASI'NDAN MEMNUNUZ
    Yaşanan tahıl ve gıda krizine dikkat çekilen açıklamada, "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz. Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." denildi.

    Yaşanan mali krize değinilen açıklamada, "G20 Sonuç Bildirgesi: G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor." ifadeleri kullanıldı.

    Avrupa ve dünyada yaşanan enflasyon kriziyle ilgili G20 Sonuç Bildirgesinde, "Merkez bankaları parasal sıkılaştırmanın hızını, verilere dayalı ve açık şekilde, enflasyon beklentilerinin çıpalandığından emin olarak ayarlamayı sürdürecek." denildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı: "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez"
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