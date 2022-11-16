Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı: "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez"

TÜRKİYE VE BM'NİN ARACILIK ETTİĞİ İSTANBUL ANLAŞMASI'NDAN MEMNUNUZ

Yaşanan tahıl ve gıda krizine dikkat çekilen açıklamada, "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz. Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." denildi.