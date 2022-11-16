TUTUKLANDI 'Güveni kötüyü kullanma' suçundan hakkında arama kaydı olduğu ortaya çıkan Ummuhan A., 'içmek için uyuşturucu madde satın almak ile bulundurmak' suçundan, Soner Maçoğlu ise 'uyuşturucu ticari yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Maçoğlu tutuklandı, Ummuhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.