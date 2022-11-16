Bu kez 'erkek dansöz' yalanıyla saldırdılar! Yeniçağ ve Ozan Balık pompaladı

Sosyal medyayı algı ve manipülasyon sahnesi olarak kullanan kesimler yeni bir oyun perdeledi.
'ERKEK DANSÖZ' YALANINI YAYDILAR
İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, "AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı" şeklinde algı içerikli bir haber servis etti.
Yeniçağ'ın sosyal medyadan paylaştığı haberde, "AKP Kadın Kolları etkinlik düzenledi. Masa üzerinde erkek dansöz oynattı" ifadeleri yer aldı.
CHP'NİN BALIK'I DA POMPALADI
CHP'nin trol ağının içinde yer aldığı bilinen Ozan Balık da algıyı pompaladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Balık, "AKP Ordu Kadın Kolları üyeleri Fatsa'da düzenledikleri 5 Kasım tarihli bir toplantıda erkek dansöz oynatıkları görüntüleri sosyal medyada "Hep kadın dansöz mü olacak? notuyla paylaştı. AKP kültürü ile benim kültürüm bir türlü uzlaşmıyor!" dedi.
Ozan Balık'ın bir dönem CHP milletvekili Rafet Zeybek'in eski danışmanlığını yaptığı ancak bu görevinin maaş alması için göstermelik olduğu asıl işinin troll ağını organize etmek olduğu ileri sürülmüştü.