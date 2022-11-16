SON DAKİKA! Kremlin'den flaş tahıl koridoru anlaşması mesajı: Erdoğan ile Putin...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada tahıl krizi yaşanırken, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı ara buluculuk çalışması tüm dünyada takdirle karşılandı. Konuyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşebileceğinden bahsedildi.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE KOORDİNE OLABİLİRLER"

Kremlin'in açıklamasında, "Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için zorlu çalışmalar devam ediyor. Eğer gerekli olur ise Erdoğan ile Putin tahıl anlaşması konusunda birkaç saat içinde koordine olabilirler" sözlerine yer verildi.

ANLAŞMA 19 KASIM'DA SONA ERİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 19 Kasım'da süresi sona erecek tahıl anlaşmasına yönelik, "Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" dedi.

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