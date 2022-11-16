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    • 16.11.2022 13:13
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    • 16.11.2022 13:32
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    SON DAKİKA! Kremlin'den flaş tahıl koridoru anlaşması mesajı: Erdoğan ile Putin...

    Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. Peskov, "Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var, ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor. Gerekli olursa Erdoğan'la Putin birkaç saat içinde koordine olabilir." ifadelerini kullandı.

    Kremlin’den flaş tahıl koridoru anlaşması mesajı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada tahıl krizi yaşanırken, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı ara buluculuk çalışması tüm dünyada takdirle karşılandı. Konuyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşebileceğinden bahsedildi.

    "BİRKAÇ SAAT İÇİNDE KOORDİNE OLABİLİRLER"
    Kremlin'in açıklamasında, "Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için zorlu çalışmalar devam ediyor. Eğer gerekli olur ise Erdoğan ile Putin tahıl anlaşması konusunda birkaç saat içinde koordine olabilirler" sözlerine yer verildi.

    ANLAŞMA 19 KASIM'DA SONA ERİYOR
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 19 Kasım'da süresi sona erecek tahıl anlaşmasına yönelik, "Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Kremlin'den flaş tahıl koridoru anlaşması mesajı: Erdoğan ile Putin...
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