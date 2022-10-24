Dezenformasyon yasasına karşı çifte standart uygulayan Avrupa heyetine şok! Tek tek gösterildi

Sosyal medyada yayılan yalan haberin ve bilgi kirliliğinin önüne geçecek "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna, CHP ve yandaşları 'sansür yasası' diye karşı çıkarken Avrupa da Türkiye'ye karşı çifte standart içeren bir tutum sergiledi.
Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Basın Kurumu, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazetecilere Koruma Komitesi, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Koruma Merkezi gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyet TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.
AVRUPALI HEYET YASAYI 'SANSÜR' SAYDI
Ziyaretin en önemli gündem maddesi ise yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası oldu. Heyet, yasa hakkında bilgi edinmek isterken, bunun seçimler öncesi muhalefetin konuşmasını önlemeye dönük bir düzenleme olabileceğini öne sürdü.
SANSÜR DEĞİL YALANIN YAYILMASINI ENGELLEMEK
Sabah'ta yer alan habere göre Çavuşoğlu, amacın düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemek değil yalan ve kirli bilgiler ile manipülasyon yapılmasının önüne geçmek olduğunu belirtti.
AVRUPALI HEYETE ÖRNEKLER GÖSTERİLDİ
Çavuşoğlu, buna örnek olarak Gezi olayları sırasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntüleri gösterdi.
Arjantin'de bot kazasında pervane çarpan kişinin Taksim'de polis tarafından yaralanmış gibi gösterildiği, yanık eğitim broşüründen alınmış görüntünün polis panzerlerinden sıkılan kimyasalların yanıklara neden olduğu aldatmacalarını içeren görüntülerin ardından Çavuşoğlu, heyete demokrasi dersi de verdi.