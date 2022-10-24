Dezenformasyon yasasına karşı çifte standart uygulayan Avrupa heyetine şok! Tek tek gösterildi

SANSÜR DEĞİL YALANIN YAYILMASINI ENGELLEMEK

Sabah'ta yer alan habere göre Çavuşoğlu, amacın düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemek değil yalan ve kirli bilgiler ile manipülasyon yapılmasının önüne geçmek olduğunu belirtti.

AVRUPALI HEYETE ÖRNEKLER GÖSTERİLDİ

Çavuşoğlu, buna örnek olarak Gezi olayları sırasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntüleri gösterdi.