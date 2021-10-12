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    • Güncel
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    • 12.10.2021 18:55
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    CHP'nin trol ağını deşifre ediyoruz! Bankamatik memurundan CHP il başkanının yeğenine, FETÖ'den İBB'ye yok yok...

    Sosyal medya platformu Twitter'da CHP destekli çetelerin kirli faaliyetlerini takvim.com.tr bir bir deşifre ediyor. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğunu ortaya çıkarmıştık. Çetenin başını FETÖ ile derin bağlantıları olan Furkan Güngör adlı bir şahıs ve CHP'de görev alan Ümit Kaya çekiyor. Yeni trol çetesinde ise yok yok. Bankamatik memuru trolden, CHP il başkanının yeğenine, 400 trolü yöneten trolbaşına kadar… İlişkileri Bilgi Üniversitesi'nden İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun'a kadar uzanan CHP trol ağındaki yeni isimleri takvim.com.tr açıklıyor.

    takvim.com.tr
    CHP’nin trol ağını deşifre ediyoruz!

    CHP'nin trol ağının inine girdik.

    Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi oldu. Takvim.com.tr, operasyonun arkasındaki isimleri tek tek deşifre etti, bağlantılarını ortaya döktü. Takvim.com.tr'ye ulaşan yeni bilgilerle bu kez CHP'nin trol ağındaki yeni isimler ifşa oldu.

    TROL HESABIN ARKASINDAN HANGİ CHP'Lİ ÇIKTI?
    CHP'nin sosyal medyada tag (etiket) denilen gündem çalışmalarını başlatan, AK Partili siyasetçiler, devlet kurumları hakkında iftira ve çarpıtma haberleri paylaşan hesapların başında "profesorfacia" adlı hesap geliyor.

    CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapının başında olan derin FETÖ bağlantılarını takvim.com.tr'nin açıkladığı Furkan Güngör'ün bir dönem çok yakınındaki bir ismin verdiği bilgilere göre, Furkan Güngör ve Ümit Kaya organize çalışıyorlar.


    Ümit Kaya ve Furkan Güngör

    Kaynağımızın iddialarına göre, profesorfacia adlı hesabı Faruk Davarcı adlı biri kullanıyor ve Faruk Davarcı da Adana Seyhan CHP Öbek örgütlenmesinden sorumlu kişi. Ayrıca Faruk Davarcı'nın 400 kişilik bir troll ağını kontrol ettiği, itibar suikastlerinde yorum yazdırdığı, rt ve fav için kullandığı iddia ediliyor. Takvim.com.tr'ye ulaşan bilgilere göre, Faruk Davarcı geçmişte terör örgütü DHKP-C sempatizanlığı ile de biliniyor.

    SİCİLİ KABARIK TROLÜN HANGİ CHP'LİNİN YEĞENİ?
    CHP'nin İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri için çalışan ve son dönemde muhafazakar yapılar, AK Parti ve MHP hakkında birçok manipülatif içeriği paylaşan "Yurtttan Sesler" isimli Twitter hesabını ise Furkan Güngör ve Ümit Kaya ile düzenli görüşen özellikle de İBB ile alakalı tüm çalışmalarda Ümit Kaya ile ortak hareket eden Bahadır Başer isimli biri kullanıyor.

        Takvim.com.tr'ye ifşalarda bulunan kaynağımızın verdiği bilgilere göre, Bahadır Başer CHP Bolu eski İl Başkanı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Nihat Başer'in yeğeni.


        Nihat Başer

        Bahadır Başer'in bir hosting firmasında çalıştığı ve bu firmanın teknik imkanlarıyla troll ağının oluşmasında büyük katkılarının olduğunu iddia eden kaynağımız, "Bahadır'ın twitter adresi @lumpenproleter, Bahadır bir suç makinası adam yaralamadan tutun kamu malına zarara kadar birçok fiili işlemiş biri" iddialarında bulundu.

        TROLBAŞINA BANKAMATİK MEMURLUĞU
        Bir dönem Furkan Güngör ile çalıştığını itiraf eden kaynağımızın iddialarına göre, Furkan Güngör'ün yakın arkadaşı ve Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun tarafından trolleri yönetmekle görevlendirilen İBB çalışanı Ümit Kaya'nın koordine ettiği hesaplardan biri de @halkin_belediye adını kullanan trol.


        Bu hesabın, CHP'nin kurumsal hesaplarından paylaşılamayan manipülatif içerikleri yayması için kullanıldığını söyleyen kaynağımız, hesabın arkasındaki ismin de Ozan Balık olduğunu öne sürdü.


        Ozan Balık Rafet Zeybek

        Ozan Balık'ın bir dönem CHP milletvekili Rafet Zeybek'in eski danışmanlığını yaptığı ancak bu görevinin maaş alması için göstermelik olduğu asıl işinin troll ağını organize etmek olduğu ileri sürüldü. Daha sonra milletvekili danışmanlığından ayrıldığı, Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Ozan Balık'ın ana işinin trol ağını yönetmek olduğu, bu işini de bankamatik memuru olarak perdelediği belirtiliyor. CHP'nin son dönemde kullandığı bu yöntemle maddi kaynakların trol ağına aktarıldığı kaydediliyor. Takvim.com.tr'ye bilgi veren CHP trol ağı içindeki kaynaklara göre, Ozan Balık terör örgütü propagandası yapma ve silahlı terör örgütü üyeliğinden de yargılandı.
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        Haberler Güncel CHP'nin trol ağını deşifre ediyoruz! Bankamatik memurundan CHP il başkanının yeğenine, FETÖ'den İBB'ye yok yok...
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