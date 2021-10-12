CHP'nin trol ağının inine girdik.
Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi oldu. Takvim.com.tr, operasyonun arkasındaki isimleri tek tek deşifre etti, bağlantılarını ortaya döktü. Takvim.com.tr'ye ulaşan yeni bilgilerle bu kez CHP'nin trol ağındaki yeni isimler ifşa oldu.
TROL HESABIN ARKASINDAN HANGİ CHP'Lİ ÇIKTI?
CHP'nin sosyal medyada tag (etiket) denilen gündem çalışmalarını başlatan, AK Partili siyasetçiler, devlet kurumları hakkında iftira ve çarpıtma haberleri paylaşan hesapların başında "profesorfacia" adlı hesap geliyor.
CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapının başında olan derin FETÖ bağlantılarını takvim.com.tr'nin açıkladığı Furkan Güngör'ün bir dönem çok yakınındaki bir ismin verdiği bilgilere göre, Furkan Güngör ve Ümit Kaya organize çalışıyorlar.
Ümit Kaya ve Furkan Güngör
Kaynağımızın iddialarına göre, profesorfacia adlı hesabı Faruk Davarcı adlı biri kullanıyor ve Faruk Davarcı da Adana Seyhan CHP Öbek örgütlenmesinden sorumlu kişi. Ayrıca Faruk Davarcı'nın 400 kişilik bir troll ağını kontrol ettiği, itibar suikastlerinde yorum yazdırdığı, rt ve fav için kullandığı iddia ediliyor. Takvim.com.tr'ye ulaşan bilgilere göre, Faruk Davarcı geçmişte terör örgütü DHKP-C sempatizanlığı ile de biliniyor.
SİCİLİ KABARIK TROLÜN HANGİ CHP'LİNİN YEĞENİ?
CHP'nin İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri için çalışan ve son dönemde muhafazakar yapılar, AK Parti ve MHP hakkında birçok manipülatif içeriği paylaşan "Yurtttan Sesler" isimli Twitter hesabını ise Furkan Güngör ve Ümit Kaya ile düzenli görüşen özellikle de İBB ile alakalı tüm çalışmalarda Ümit Kaya ile ortak hareket eden Bahadır Başer isimli biri kullanıyor.