Kaynağımızın iddialarına göre, profesorfacia adlı hesabı Faruk Davarcı adlı biri kullanıyor ve Faruk Davarcı da Adana Seyhan CHP Öbek örgütlenmesinden sorumlu kişi. Ayrıca Faruk Davarcı'nın 400 kişilik bir troll ağını kontrol ettiği, itibar suikastlerinde yorum yazdırdığı, rt ve fav için kullandığı iddia ediliyor. Takvim.com.tr'ye ulaşan bilgilere göre, Faruk Davarcı geçmişte terör örgütü DHKP-C sempatizanlığı ile de biliniyor.

SİCİLİ KABARIK TROLÜN HANGİ CHP'LİNİN YEĞENİ?

CHP'nin İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri için çalışan ve son dönemde muhafazakar yapılar, AK Parti ve MHP hakkında birçok manipülatif içeriği paylaşan "Yurtttan Sesler" isimli Twitter hesabını ise Furkan Güngör ve Ümit Kaya ile düzenli görüşen özellikle de İBB ile alakalı tüm çalışmalarda Ümit Kaya ile ortak hareket eden Bahadır Başer isimli biri kullanıyor.