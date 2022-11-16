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Başkan Erdoğan'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar
16.11.2022 09:36

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Başkan Erdoğan Endonezya'da!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı yapan PKK/PYD terör örgütüne destek veren silah ve eğitim desteği veren ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." dedi. Polonya'ya düşen füzeyle ilgili konuşan Erdoğan, "Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli." ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "İstediğin kadar bu adaları doldur bunlar sana bir fayda sağlamayacaktır. Bu iş kürek değil yürek işidir yürek." şeklinde konuştu.

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