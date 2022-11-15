G20 zirvesindeki Erdoğan - Biden görüşmesi Yunan basınında! F-16 şoku

Cumhurbaşkanı ayrıca, Gıda ve Enerji Güvenliği adlı ilk oturum öncesinde Çin lideri Xi Jinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Emmanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti.

TEŞEKKÜR VE TAZİYE

Erdoğan-Biden buluşmasının ardından hem Ankara'dan hem de Washington'dan peş peşe açıklamalar geldi. ABD lideri, Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sürmesi adına gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.