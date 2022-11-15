G20 zirvesindeki Erdoğan - Biden görüşmesi Yunan basınında! F-16 şoku
Endozya'daki G20 Zirvesi'ne Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi damga vurdu. Söz konusu görüşme Yunan basınında yankılandı. Görüşmeyi manşetlerine taşıyan Yunanistan'da F-16 şoku dikkatlerden kaçmadı.
Endonezya'nın turistik adası Bali'deki G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hız kesmeyen bir diplomasi turuna imza attı. Erdoğan, saatler içinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa lideri Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile görüştü.
Cumhurbaşkanı ayrıca, Gıda ve Enerji Güvenliği adlı ilk oturum öncesinde Çin lideri Xi Jinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Emmanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti.
TEŞEKKÜR VE TAZİYE
Erdoğan-Biden buluşmasının ardından hem Ankara'dan hem de Washington'dan peş peşe açıklamalar geldi. ABD lideri, Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sürmesi adına gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
F-16'YA YEŞİL IŞIK TEYİT EDİLDİ
ABD Başkanı Biden, Ankara-Washington hattında uzun süredir önemli bir başlık olarak duran F-16 satışına desteğini yineledi. Joe Biden'ın Türkiye'ye sunduğu destek, anında Yunanistan'da yankı buldu.
Yunanistan, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışına ve mevcut F-16 jetlerinin Viper modeline yükseltilmesine karşı çıkıyor. Doğu Akdeniz krizinde köşeye sıkışan Atina yönetimi, yalnızca iki yıl içinde silahlanmaya milyarlarca euro harcadı. Fransa'dan Rafale jetleri satın alan Yunanistan, F-16 savaş uçaklarını Viper seviyesine çıkarıyor ve ABD'den F-35 temin etmek istiyor.
Washington'daki Yunan lobisi birçok kez Türkiye'ye F-16 verilmemesi için adım attı ancak Joe Biden yönetimi Haziran ayı sonundaki NATO Zirvesi'nde Ankara'ya yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı, bugünkü görüşmede söz konusu desteği teyit etmiş oldu.
Kathimerini gazetesi, 'Ankara Biden'ın F-16'lar için destek verdiğini söylüyor' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. ABD ve Türkiye liderlerinin yüz yüze görüştüğünü vurgulayan gazete, Biden'ın desteğini yinelediğini haberin spotuna taşıdı.