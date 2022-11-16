Gizli topu 7 saniyede bulan dahi sınıfında oluyor! Hemen IQ'nuzu ortaya çıkartın!

Bu resimde, kumsalın içindeki gizli topu bulmaya çalışın. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, Gizli Topu 7 saniyede fark edebilir.
IQ'nuzu Test Etmek İçin Optik İllüzyon: Sahilin İçindeki Gizli Topu Görebildiniz mi?
Yukarıdaki resim zor bir bilmecedir ve hem yetişkinler hem de çocuklar için bir zeka oyunu olarak tasarlanmıştır. Bu optik yanılsama, insanların aileleriyle birlikte günün tadını çıkardığı bir kumsalın güzel resmini gösteriyor.
Çocuklar kumsalın kenarlarında oynuyor ve çocuklardan biri kumdan kaleler yapıyor. Bu optik yanılsamanın daha zor kısmı, kumsaldaki gizli topu tespit etmektir. Görüntü, binlerce yetişkinin, resmin içindeki gizli topu bulmaya çalışırken başlarını kaşımasına neden oldu.