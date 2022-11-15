MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | CANLI

"TERÖRİZMİN HİÇBİR ŞEKLİ MASUM DEĞİLDİR"

Ellerinde hançer ile arkamızda dolaşan alçakları yok etmeliyiz. Milli bekamız, milli birliğimiz buna bağlıdır. Türk milleti terörle yaşamaya hem alışmayacak hem de buna tahammül etmeyecek.

Türkiye ne zaman adından ve güçlü adımlarından söz ettirse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman ayağına vurulan prangaları kırmaya başlada terör saldırılarıyla karşılık almaktadır.

Olanı olmuşu ve olacağı bütüncül bir şekilde yorumlayıp analitik bakış açısıyla ele aldığımızda olayın terörizm müsibeti olduğu hemen fark edilecektir. Terör, terörizmin sadece bir yüzüdür ama hepsi değildir.

Terörle mücadele; silahtan mayına, bombadan hendek kazmaya kadar çok değişken ve dinamik bir alandır.

"HDP, CHP'NİN İKİZ KARDEŞİDİR"

Meseleyi bütün yönleriyle kavrama, husumet cephesinde birleşimiş iç ve dış odakları iyi tanımak ve tanıtmak gerekmektedir. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan alçak gruplar, dost kisveli hasım ülkeler anlaşılan boş durmayacak, kiralık katillerini sahaya sürmekten vazgeçmeyecektir.

Biz birlikte oldukça bizi bölemeyecekler. Başarıya ulaşamayacaklardır. Terörizmle mücadele Türkiye düşmanlarıyla mücadele etmek demektir.