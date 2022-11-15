- (18) adet Piyade Tüfeği şarjörü,

- (3) adet EYP yapımında kullanılan telsiz,

- (12) adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu,



- (1) adet dürbün,

- (45) adet ameliyat malzemesi,

- (11) adet ameliyat aleti,

- (10) adet serum,

- (110) adet enjektör,

- (200) adet neşter,

- (12) adet ameliyat makası,



- (4) adet şırınga,

- (90) adet sargı bezi,

- (4) çift ameliyat eldiveni,

- (2) adet oksijen maskesi,

- (3) adet kar elbisesi



- (400) metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.