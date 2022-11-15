Terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldı.
65 OPERASYONEL YİM GÖREV YAPIYOR
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel 65 operasyonel tim görev alıyor.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen (23) farklı noktada PKK terör örgütünün 1'i sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde;
- (9) adet AK-47 Piyade Tüfeği,
- (730) adet çeşitli çaplarda mühimmat,
- (10) adet roketatar mühimmatı,