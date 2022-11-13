SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin KKTC açıklamasına çok sert tepki: İkiyüzlü...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği tarafından KKTC ile ilgili yapılan açıklamaya çok sert tepki gösterdi. Çelik, "AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar

AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir...

Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.