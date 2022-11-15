FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! 4 ilde harekete geçildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi.

AKTİF GÖREVDE OLANLAR VAR

Aralarında görevde olan uzman çavuş, görevde astsubay ve ihraç subay ile astsubayların olduğu şüpheliler hakkında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerin bulunduğu belirlenirken, yapılan analiz çalışmalarında periyodik ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.