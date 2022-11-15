Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 09:40
    ABONE OL

    FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! 4 ilde harekete geçildi

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonalara bir yenisi daha eklendi. FETÖ’nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

    Aktif FETÖ’cülere operasyon!

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi.

    AKTİF GÖREVDE OLANLAR VAR
    Aralarında görevde olan uzman çavuş, görevde astsubay ve ihraç subay ile astsubayların olduğu şüpheliler hakkında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerin bulunduğu belirlenirken, yapılan analiz çalışmalarında periyodik ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.

    Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alham Albashir saldırıya nasıl hazırlandı?
    Haberler Güncel FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! 4 ilde harekete geçildi
        SON DAKİKA