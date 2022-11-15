Bakan Kurum resmen açıkladı: Türkiye BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday oldu

Genel Kurul'da da ifade ettik. Türkiye iklim değişikliği ile mücadele noktasında kararlı adımlarını atmaktadır. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda tüm sektörlerimizle birlikte iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Daha önce 2015 yılında BM çerçeve sözleşmesi kapsamında sekreteryaya emisyonlarımızı ve emisyonlarda gerçekleştirme oranlarımızı bildirmiştik. 2030 yılı itibarıyla 1 milyar 175 milyon ton gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım sağlayacağımızı ifade etmiştik.

Bugün 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefini yüzde 41'e çıkarıyoruz. Neredeyse 2 katı büyüklüğünde taahhütte bulunuyoruz. Sadece 2030 yılında 500 milyon tonu azaltmış olacağız. Tüm dünyayla paylaştığımız önemli bir konu da emisyonlarımızın pik yapacağız yıldı bu da 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak sekreteryaya ilan etmiş olduk.