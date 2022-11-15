Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terörle mücadele' çelişkisi! Geçmişte söyledikleri akıllara geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın İstiklal caddesinde yaptığı alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı. PKK'ya vurulan darbeleri görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünya da öğrenecektir." dedi. Yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu'nun geçmişte FETÖ ve PKK'ya yönelik yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Kılıçdaroğlu FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun o ifadeleri...