Piyasayı 1 milyar dolar dolandırmıştı! CHP’li Saim Diken hakim karşısında! Duruşma sonrası ortalık karıştı!

SAMİ DİKEN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Galip Meydanoğlu, Penbe Hokka, müştekiler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Duruşmaya tutuksuz sanık Saim Diken de avukatıyla katıldı. Duruşmada savunmasını gerçekleştiren sanık Saim Diken, ''Şikayetçilerden para aldım ancak bunlar kendi istekleriyle verdiler. Aldığım paranın büyük bir kısmını da ödedim ancak Penbe'nin 420 bin liralık kısmını ödeyemedim. Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum'' dedi.

SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Savunmasına devam eden Diken, ''Müştekiler parayı çalıştırdığımı duymuşlar ve kendileri gelerek paralarını verdiler. Bana 'bizim de paramızı çalıştır' dediler. Ben kendilerinden para istemedim. Bana para verdiklerinde bankadan emekli olmuştum, bir bankada altın müdürü olarak 32 yıl çalıştım. Onlar da beni banka çalışanı olarak biliyorlar'' dedi.