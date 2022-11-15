Altılı masanın küçük ortağı Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Kemal Bey aday olsun

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olduğu 6+1'li masa dün gerçekleştirilen toplantı sonrası da aday açıklamadı.
6+1'li masanın küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan masayı karıştıracak bir çıkış geldi.
Uysal katıldığı bir programda, son günlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı düşünülen Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi.
"KEMAL BEY ADAY OLURSA KAZANIR"
Yaklaşan seçimler ve aday tartışmalarını değerlendiren Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimin kazanılamayacağı yönündeki iddialara katılmadığını belirtti. Uysal, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabileceğini düşünüyorum" dedi.
"İSİMLER ÜZERİNDEN TARTIŞMAYA GEREK YOK"
Bu tür iddiaların bir araya gelmiş partilerin içerisinden de gelmesini çok doğru bulmadığını söyleyen Uysal, "İsimler üzerinden tartışmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.