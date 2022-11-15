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    • 15.11.2022 23:12
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    Altılı masanın küçük ortağı Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Kemal Bey aday olsun

    Son toplantısını dün gerçekleştiren 6+1’li masa yine herhangi bir aday belirleyemedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin son günlerde daha fazla gündeme gelmesiyle birlikte saf dışı bırakıldığını düşünen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Gültekin Uysal’dan destek geldi. "İsimler üzerinden tartışmaya gerek yok." ifadesini kullanan Uysal, “Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabileceğini düşünüyorum" dedi.

    Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na destek

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olduğu 6+1'li masa dün gerçekleştirilen toplantı sonrası da aday açıklamadı.

    6+1'li masanın küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan masayı karıştıracak bir çıkış geldi.

    Uysal katıldığı bir programda, son günlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı düşünülen Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi.



    "KEMAL BEY ADAY OLURSA KAZANIR"
    Yaklaşan seçimler ve aday tartışmalarını değerlendiren Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimin kazanılamayacağı yönündeki iddialara katılmadığını belirtti. Uysal, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabileceğini düşünüyorum" dedi.



    "İSİMLER ÜZERİNDEN TARTIŞMAYA GEREK YOK"
    Bu tür iddiaların bir araya gelmiş partilerin içerisinden de gelmesini çok doğru bulmadığını söyleyen Uysal, "İsimler üzerinden tartışmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.



        CHP İLE AYNI MASADA OLMALARIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
        CHP ile aynı masada olmalarıyla alakalı eleştirileri de yanıtlayan Uysal, sokakta da sorularla karşılaştıklarını söyledi. 1991 yılındaki SHP-DYP İttifakını hatırlatan Uysal, "Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16,17 Eylül'de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var." diye konuştu.

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