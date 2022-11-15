Altılı masanın küçük ortağı Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Kemal Bey aday olsun





CHP İLE AYNI MASADA OLMALARIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

CHP ile aynı masada olmalarıyla alakalı eleştirileri de yanıtlayan Uysal, sokakta da sorularla karşılaştıklarını söyledi. 1991 yılındaki SHP-DYP İttifakını hatırlatan Uysal, "Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16,17 Eylül'de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var." diye konuştu.

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