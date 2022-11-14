FETÖ, PKK ve CHP medyasından terör örgütünü aklama yarışı! Cevheri Güven, Ayşenur Arslan, Ahmet Nesin...

Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

PKK FETÖ VE CHP MEDYASI BİRLEŞTİ

Teröristin PKK itirafına rağmen FETÖ, CHP medyası ve saldırının faili PKK ortak noktada buluştu!