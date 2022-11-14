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    • Güncel
    • 14.11.2022 18:27
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    • 14.11.2022 18:52
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    FETÖ, PKK ve CHP medyasından terör örgütünü aklama yarışı! Cevheri Güven, Ayşenur Arslan, Ahmet Nesin...

    Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası FETÖ PKK ve CHP medyası yine birleşti. Teröristin PKK'lı olduğunu itiraf etmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven CHP'nin yayın organı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini ima eden ifadeler kullanarak PKK'yı aklama yarışına girdi. Söz konusu isimler PKK'yı aklamaya çalışsa da terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın daha önce söylediği itiraf niteliğindeki sözler kirli birlikteliği de afişe etti.

    takvim.com.tr
    FETÖ, PKK ve CHP medyası nerede buluştu

    İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.

    Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.

    SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
    Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

    PKK FETÖ VE CHP MEDYASI BİRLEŞTİ
    Teröristin PKK itirafına rağmen FETÖ, CHP medyası ve saldırının faili PKK ortak noktada buluştu!

    FETÖ'cü firari Cevheri Güven, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini iddia ederek katil sürüsünü aklamaya çalıştı.

    FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
    Cevheri Güven dün saldırı sonrası yaptığı paylaşımda, "Henüz erken ama İktidarın geçmiş uygulamalarına bakarsak; Suriye kaynaklı radikal grup saldırılarında sosyal medya kapatılıyor, PKK ve sol grup saldırılarında aksine iktidar aşırı derece etkileşimle HDP'ye yükleniyor. Sadece geçmişten çıkarım. Konuşmak için erken." saldırıyı PKK'nın yapmadığını iddia ederek hükümeti hedef aldı.

        AYŞENUR ARSLAN: EMNİYET PYD DEDİ AMA...
        Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ise yaptığı açıklamada, "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." şeklinde bir açıklama yaparak algı operasyonunun bir parçası oldu.

        AHMET NESİN DEVLETİ HEDEF ALDI PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞTI
        Sık sık PKK propagandası yapan Ahmet Nesin de önce "Devlet seçim çalışmalarını başlattı" şeklinde skandal bir tweet attı.

        Daha sonra PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Nesin, "Yandaş medya bile bu eylemin PKK/PYD'nin eylemlerine benzemediği üzerine konuşmalar yapmaya başladılar." şeklinde algı kokan bir açıklama yaparak saldırıyı PKK'nın yapmadığını ima etti.

        Ahmet Nesin'den skandal sözler!

            TERÖRİST BAŞLARINDAN MAZLUM KOBANE DE SAHNEYE ÇIKTI!
            Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobane kod adlı Ferhat Abdi Şahin de Taksim'deki saldırıyla ilişkileri olmadığını iddia eden bir paylaşım yaptı. Oysaki saldırıyı PKK elebaşlarından Duran Kalkan önceden itiraf etmişti.

            PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN ALÇAK SALDIRIYI İTİRAF ETMİŞTİ
            Akıllara terör elebaşı Duran Kalkan'ın o tehdit dolu sözleri geldi.

            Kalkan şu rezil ifadeleri kullanarak aylar Türkiye'yi tehdit etmiş ve alçak saldırıyı önceden itiraf etmişti;

            "Gerilla da taktiğini değiştirdi. Savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği, ummadığı yerde bir bakacak ki saldırı olacak. İnecek yani. Cephede askeri hedefler düzeyinde değil, Türkiye'nin her yerinde saldırılar olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı."
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            İngiliz Reuters’tan terör örgütü PKK’yı aklama girişimi! Rezil ifadeler...
            Haberler Güncel FETÖ, PKK ve CHP medyasından terör örgütünü aklama yarışı! Cevheri Güven, Ayşenur Arslan, Ahmet Nesin...
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