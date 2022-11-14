FETÖ, PKK ve CHP medyasından terör örgütünü aklama yarışı! Cevheri Güven, Ayşenur Arslan, Ahmet Nesin...

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.
Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.
PKK FETÖ VE CHP MEDYASI BİRLEŞTİ
Teröristin PKK itirafına rağmen FETÖ, CHP medyası ve saldırının faili PKK ortak noktada buluştu!
FETÖ'cü firari Cevheri Güven, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini iddia ederek katil sürüsünü aklamaya çalıştı.
FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Cevheri Güven dün saldırı sonrası yaptığı paylaşımda, "Henüz erken ama İktidarın geçmiş uygulamalarına bakarsak; Suriye kaynaklı radikal grup saldırılarında sosyal medya kapatılıyor, PKK ve sol grup saldırılarında aksine iktidar aşırı derece etkileşimle HDP'ye yükleniyor. Sadece geçmişten çıkarım. Konuşmak için erken." saldırıyı PKK'nın yapmadığını iddia ederek hükümeti hedef aldı.