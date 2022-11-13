Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Elazığ'da önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" miting kapsamında Elazığ'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Zalimlere boyun eğmeyecek, hainlerin tutsağı olmayacağız. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryolarını yırtıp atacağız.

Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Türkiye hepimiz buradayız. Niyaz ederim ki ayağınıza taş değmesin. Allah sizleri kem gözlerden korusun kollasın. Bu meydanda daha iyisini yapma şevkini bizlere aşılayan siz değerli kardeşlerimize buraya kadar gelmese de dualarıyla destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertip ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

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