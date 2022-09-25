CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den yeni ağaç katliamı!

"Konak sınırları içinde yaklaşık 100'e yakın palmiye ağacı kesildi. Hastalık var bahanesiyle kesilen ağaçları kesmek yerine tedavi edilmesi gerekiyordu. Bu hafta Gıda Çarşısında esnafların davet etmesi üzerine bölgeye gittim. Gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. 1145 sokakta bulunan 17 ağacın kökten kesildiğini gördüm. Oradaki esnafın anlattığına göre Konak Belediyesine bu ağaçların budaması için bir dilekçe verdiklerini söylediler. Ama sabah işyerlerini açmaya geldiklerinde ağaçların kökten kesildiğini gördüklerini anlattılar. Oradaki esnaf yaşananlar karşısında çok tepkili. Bu katliamı yapanların cezalandırılması gerektiğini söylüyorlar."