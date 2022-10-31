CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in suya yaptığı zam yüzde 300’e yaklaştı!

ASKİ BATIYOR YALANI

Ankara'da köylülerin su faturasına isyan etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'nin teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" kararı Başkan Mansur Yavaş'ı rahatsız etmişti. Suya yüzde 50 indirim kararı alınmasının ardından vatandaşa yapılan sosyal yardımları kesen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük tepki çekerken belediyeden yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada, "ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan ABB kırsal kalkınma desteklerini ve kültür-sanat etkinliklerini erteleyerek ihaleleri de iptal etti.