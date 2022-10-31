CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in suya yaptığı zam yüzde 300’e yaklaştı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Şubat ayı olağanüstü meclis oturumunda güncel faturalandırma sistemine geçilmiş ve her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında su tarifelerine zam yapma kararı alınmıştı.
YILBAŞINDAN BU YANA 10. ZAM
İZSU yönetimi Eylül ayına dair açıklanan 4,78 oranındaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım faturalarına yansıttı ve güncel tarifeleri resmi internet sitesinden açıkladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası su kullanımı atık su bedeli dahil metreküp başına 17 lira 64 kuruş iken 18 lira 48 kuruş oldu. 11-20 metreküp arası kullanımda ise 20 lira 97 kuruş olan metreküp fiyatı 21 lira 97 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise ücret 39 lira 28 kuruştan 41 lira 16 kuruşa çıktı.