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    • Güncel
    • 31.10.2022 12:35
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    • 31.10.2022 12:39
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    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in suya yaptığı zam yüzde 300’e yaklaştı!

    Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer… CHP’li üç büyükşehirde suya yapılan zam bu kadar da olmaz dedirtiyor. Özellikle İzmir’de İZSU’nun son zammıyla birlikte Ocak’tan bu yana yüzde 300 zam yapılmış oldu.

    Soyer zammın suyunu çıkardı! Yüzde 300

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Şubat ayı olağanüstü meclis oturumunda güncel faturalandırma sistemine geçilmiş ve her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında su tarifelerine zam yapma kararı alınmıştı.

    YILBAŞINDAN BU YANA 10. ZAM
    İZSU yönetimi Eylül ayına dair açıklanan 4,78 oranındaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım faturalarına yansıttı ve güncel tarifeleri resmi internet sitesinden açıkladı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası su kullanımı atık su bedeli dahil metreküp başına 17 lira 64 kuruş iken 18 lira 48 kuruş oldu. 11-20 metreküp arası kullanımda ise 20 lira 97 kuruş olan metreküp fiyatı 21 lira 97 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise ücret 39 lira 28 kuruştan 41 lira 16 kuruşa çıktı.

        KONUT DIŞINDA 82 LİRAYA KADAR ÇIKTI
        Konut dışı yapılarda ise 0-10 metreküp su kullanımı atık su bedeli dâhil metreküp başına 35 lira 27 kuruştan 36 96 kuruşa, 11-20 metreküp arası kullanım ise 41 lira 95 kuruştan 43 lira 96 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise metreküp fiyatı son zamla 78 lira 57 kuruştan 82 lira 33 kuruşa çıktı. Organize sanayi bölgelerinde ise suyun metreküp fiyatı 32 lira 1 kuruş oldu. Zamlı tarife 1 kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

        6,41'DEN 18,48'E!
        Son zamlarla birlikte 2022 yılında su fiyatlarına sekizinci kez artış yapılmış oldu. 2022 Ocak ayında 6 lira 41 kuruş olan metreküp (0-13) fiyatı Kasım ayı itibariyle 18 lira 48 kuruşa çıkmış oldu. İçme suyu ücretlerindeki artış böylece yüzde 300'e yaklaşmış oldu.

        MANSUR YAVAŞ DA YÜZDE 80 ZAM YAPMIŞTI
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer derken Ankara'da da Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yaptı. Ciddi fatura tutarları karşısında bazı vatandaşlar ineklerini bile sattı. Duruma isyan eden vatandaşlar Mansur Yavaş'ın seçimden önce "Allah'ın nimetinden para kazanılmaz" sözlerini hatırlattı.

            YAVAŞ'A AK PARTİŞ VE MHP FRENİ!
            Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmesi de görüşüldü. Belediye Meclisi veto kararına itiraz ederek Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı.

            ASKİ BATIYOR YALANI
            Ankara'da köylülerin su faturasına isyan etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'nin teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" kararı Başkan Mansur Yavaş'ı rahatsız etmişti. Suya yüzde 50 indirim kararı alınmasının ardından vatandaşa yapılan sosyal yardımları kesen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük tepki çekerken belediyeden yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada, "ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan ABB kırsal kalkınma desteklerini ve kültür-sanat etkinliklerini erteleyerek ihaleleri de iptal etti.
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            Soyer zammın suyunu çıkardı! Yüzde 300
            Haberler Güncel CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in suya yaptığı zam yüzde 300’e yaklaştı!
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