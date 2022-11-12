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    • 13.11.2022 01:50
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    • 13.11.2022 02:00
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    Türkiye'nin en hızlısı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yakında hizmete giriyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı Metro projesinde sona gelindi. Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz" dedi.

    Türkiye’nin en hızlısı! Yakında hizmete giriyor...

    İstanbul için önemli bir ulaşım projesi daha hayata geçiriliyor.

    Türkiye'nin en hızlısı! Yakında hizmete giriyor...

    Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılışı için geri sayım başladı.



    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından müjdeli bir paylaşımda bulundu:

    "Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!"



    TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI
    Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.

    Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.
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        Haberler Güncel Türkiye'nin en hızlısı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yakında hizmete giriyor
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