Türkiye'nin en hızlısı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yakında hizmete giriyor





TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI

Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.



Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.