Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Londra ve temiz para' tepkisi: Bu kadar enayi mi var?

İşte Erdoğan'a konuya ilişkin yöneltilen sorular ve Erdoğan'ın mesajları;

SORU: (HİLAL KAPLAN) 6 yıl önce göçmen geri kabul anlaşması süreci vardı. O süreçte Avrupa Birliği Türkiye'den terör yasalarını yumuşatmasını istemişti ve siz çok sert tepki vermiştiniz; "Kim size bu yetkiyi verdi" şeklinde. Bugün iki Avrupa Birliği üyesi ülke -İsveç ve Finlandiya- hem terör yasalarını ve bu konudaki terörle mücadele uygulamalarını Türkiye'nin denetimine sokmuş durumda hem de işte İsveç Başbakanı da geldi ve Anayasa değişikliği yapacakları sözünü verdi. Önümüzdeki hafta meclislerine gelecek diye konuşuluyor. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde buna bakarsak Türkiye'nin dünya sahnesinde ulaştığı yeri, geldiği konumu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında örneğin ekonomiye dair ilk 10'a girmek noktasında bir amaçtan bahsettiniz Türkiye için. Dünya diplomasi sahnesinde de Türkiye'nin geleceği yeri nasıl değerlendirirsiniz?

Son 20 yılda dünyadaki ve çevremizdeki krizler karşısında gerçekçi, girişimci, insani ve milli bir dış politika izledik. Hem hak ve menfaatlerimizi müdafaa ettik hem de küresel ve bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir gayret ortaya koyduk. Hamdolsun çabalarımızla Türkiye artık küresel konularda sözü dinlenen, saygın ve vazgeçilmez bir aktör haline geldi. Bu, dünya kamuoyu tarafından da teslim ediliyor. Çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, terör belasını milletimizin gündeminden topyekûn silmek konusunda kararlıyız. Dış politikamızı ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirlemeye, milli menfaatlerimiz çerçevesinde kendi eksenimizi tahkim etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını teşkil edecek olan Türkiye Yüzyılında da ülkemizin bu etkin ve saygın küresel aktör rolünü milletimizin layık olduğu şekilde pekiştireceğiz.

Ekonomi tarafında ise Türkiye'nin dünyada ilk 10 içerisinde yer alması konusunda önümüzdeki engeller ciddi manada şu anda yavaş yavaş kayboluyor. Başbakanlığım döneminde özellikle Merkez Bankası'nda döviz rezervi bir ara 135-136 milyar dolara kadar çıktı. Şu anda da 115-120 milyar dolar civarında dolaşıyor döviz rezervi. Yani Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda öyle Bay Kemal'in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil. Biz şu anda hamdolsun iyi bir konumdayız. Ama tabii adamın akıl hocaları kimlerdir bilemem. Yani ne yaptığı belli değil. Kurusıkı atıyor. Her şey ortada. Hesap kitap ortada. Adamın ekonomiden hiç haberi yok. Mesela geçen bir ifade kullandı. Diyor ki "varlık barışı dokuz kez yenilendi." 19 kez de yenilenir. Ülkeyi kim yönetiyorsa varlık barışının ömrünü uzatmak veya kısaltmak onun elindedir. Biz şu anda bunu dokuz kez uzattıysak, süre bittikten sonra gene uzatmak gerekirse gene uzatırız. Ama anlamıyor adam; bilmiyor. Akıl hocası kimdir?