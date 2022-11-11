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    • Güncel
    • 11.11.2022 11:10
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    • 11.11.2022 11:33
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtıklarını duyurdu. Soylu, "Tam bir FETÖROMAN Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar."diyerek, "Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." ifadelerini kullandı.

    Soylu’ya 1 milyonluk dava!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava açtıklarını duyurdu.

    TAM BİR FETÖROMAN
    Soylu yaptığı açıklamada, "Tam bir FETÖROMAN Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." ifadelerini kullandı.

    NELER OLMUŞTU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karalama ve iftiralara dayalı siyasetini sürdürerek emniyet güçlerini hedef almış ve Türkiye'nin kara para ile cari açık kapattığını iddia etmişti.


    Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.




    "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar…" iftirasını atan Kemal Kılıçdaroğlu, "'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara" ifadelerini kullanarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi.



    Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" açıklamasını yaparak iftirasını sürdürdü.



    EGM'DEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
    Bu gelişmenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.




        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DA DÜĞMEYE BASTI
        Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.




        HAMBURGERCİDE ALDIĞI SİPARİŞLER YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

        Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki:



        Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine ve 'hamburger yedim' söylemine göndermede bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" şeklinde konuştu.


        Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "ASLI BAYKAL'IN İSTİFASINI HAZMEDEMEDİ"
        Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide almış olduğu siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ, DHKPC ittifakının, kayıp 8 saatin, belediyedeki yolsuzlukları... Bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatmaya çalışıyorlar.' iftirasını atıyor olması. Elbetteki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın bir genel başkanı olmasını.



            "AMA YAKANI BIRAKMAYACAĞIZ"
            Bir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen, namertsin diyoruz. Tabii namertliğin, kendisi için bir değeri varsa. Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, Togg'u, anlaşılan o ki, Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız.

            KILIÇDAROĞLU TEKRAR HEDEF ALDI: ONURU VARSA İSİTFA EDER
            Kılıçdaroğlu daha sonra yine Soylu'yu hedef aldı.

            TBMM'de konuşan Kılıçdaroğlu, "İktidara geleceğiz, göreceksiniz. Tek tek yakalarından yapışıp hakim huzuruna çıkaracağız. Bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar. Hamisi kim? Sarayda oturan zat. El ele verip bu işleri çeviriyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

            SOYLU YANIT VERDİ: ONURSUZ OLAN KILIÇDAROĞLU'DUR
            Soylu daha sonra Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

            Sosyal medyadan paylaşım yapan Soylu şunları yazdı;

            "Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan PKK'nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"

            Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret davası açtı.

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            Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava!
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