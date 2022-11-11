İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava açtıklarını duyurdu.

TAM BİR FETÖROMAN

Soylu yaptığı açıklamada, "Tam bir FETÖROMAN Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karalama ve iftiralara dayalı siyasetini sürdürerek emniyet güçlerini hedef almış ve Türkiye'nin kara para ile cari açık kapattığını iddia etmişti.



Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.