Meral Akşener'den ters köşe! Tüm dengeleri altüst edecek aday: Abdullah Gül

AKLINDA BAMBAŞKA BİR İSİM VAR

Çiçek'in konuşmalarında öne çıkanlar:

Meral Akşener kendi aday olmayacağını zaten beyan etti ve bence aklında bambaşka bir isim var. Abdullah Gül'ün Mansur Yavaş'ı küçümseyen ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın Ankara'da hiçbir projesi olmadı.