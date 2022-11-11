Meral Akşener'den ters köşe! Tüm dengeleri altüst edecek aday: Abdullah Gül

İYİ Parti Genel Başlamnı Meral Akşener altılı masanın aday krizinde belirleyici isim haline geldi. Masanın diğer ortakları ikna etmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı Akşener'e sözünü geçiremedi. Tabandan gelen "Kılıçdaroğlu kazanamaz" baskısı karşısında çıkış yolları arayan Akşener'in ABB Başkanı Mansur Yavaş için destek aradığı öne sürülse de, sürpriz bir kulis bilgisi ortaya çıktı.
AKŞENER'DEN YAVAŞ HAMLESİ
Akşener, yaptığı üst üste hatalarla partisinin tabanından ciddi tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kapıları tamamen kapatmış durumda. Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 kanalında yayımlanan programda çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Barış Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisi şöyle: Geçen günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dar bir grubun katıldığı toplantıda bir araya geldiler. Akşener, Yavaş'a 'Adaylık düşünüyorsanız, çıkın. Biz de sizi destekleyelim' dedi.
KILIÇDAROĞLU CHP'NİN ADAYI OLACAK
Öte yandan Yarkadaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmaması halinde CHP'nin adayı olarak sahaya çıkacağı tahmininde bulundu.