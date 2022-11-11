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    • Güncel
    • 11.11.2022 23:27
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    • 11.11.2022 23:47
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    Meral Akşener'den ters köşe! Tüm dengeleri altüst edecek aday: Abdullah Gül

    Altılı masanın adaylık düğümünde çözüm için gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmiş durumda. Masanın büyük ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı için Akşener'i bir türlü ikna edemedi. Partisinin yöneticileri ve tabanından gelen "Kılıçdaroğlu kazanamaz" itirazları karşısında çözüm yolları arayan Akşener'in, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğü ancak kurmaylarının da kendi adaylığı için bastırdığı dile getiriliyor. Bütün senaryoları ters yüz edecek kulis bilgisini paylaşan isim CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek oldu. Çiçek, Akşener'in kafasındaki adayın Abdullah Gül olduğunu açıkladı.

    Akşener’in aklındaki isim: Abdullah Gül

    İYİ Parti Genel Başlamnı Meral Akşener altılı masanın aday krizinde belirleyici isim haline geldi. Masanın diğer ortakları ikna etmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı Akşener'e sözünü geçiremedi. Tabandan gelen "Kılıçdaroğlu kazanamaz" baskısı karşısında çıkış yolları arayan Akşener'in ABB Başkanı Mansur Yavaş için destek aradığı öne sürülse de, sürpriz bir kulis bilgisi ortaya çıktı.

    AKŞENER'DEN YAVAŞ HAMLESİ
    Akşener, yaptığı üst üste hatalarla partisinin tabanından ciddi tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kapıları tamamen kapatmış durumda. Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 kanalında yayımlanan programda çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

    Barış Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisi şöyle: Geçen günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dar bir grubun katıldığı toplantıda bir araya geldiler. Akşener, Yavaş'a 'Adaylık düşünüyorsanız, çıkın. Biz de sizi destekleyelim' dedi.

    KILIÇDAROĞLU CHP'NİN ADAYI OLACAK
    Öte yandan Yarkadaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmaması halinde CHP'nin adayı olarak sahaya çıkacağı tahmininde bulundu.

        Yarkadaş şöyle konuştu: İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndan Kemal Bey'in adaylığına bir vize çıkacağına inanmıyorum. Meral Hanım topu Genel İdare Kurulu'na atacak Kemal Bey'in aday olmaması için. Kılıçdaroğlu masanın adayı olmasa da CHP'nin adayı olarak sahaya çıkar.

        BOMBA KULİS İLK KEZ PAYLAŞILDI
        CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise; 6 benzemezin 2023 adayının kim olacağına yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        AKLINDA BAMBAŞKA BİR İSİM VAR
        Çiçek'in konuşmalarında öne çıkanlar:
        Meral Akşener kendi aday olmayacağını zaten beyan etti ve bence aklında bambaşka bir isim var. Abdullah Gül'ün Mansur Yavaş'ı küçümseyen ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın Ankara'da hiçbir projesi olmadı.

        ADAYI ABDULLAH GÜL OLACAK
        Akşener'in kafasındaki aday Abdullah Gül. Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısında varlık göstermesi mümkün değil. Şu an algıyla ve sosyal medyayla götürüyor işlerini Mansur Yavaş.

            2018'DE KORUMAK İSTEDİ
            2018 yılında esas itibariyle Abdullah Gül üzerinde bir ittifak söz konusuydu. Akşener'in istememesi üzerine Muharrem İnce getirildi. Bunu Abdullah Gül'ün avukatı söyledi.

            GÜL'Ü ÖNE SÜRECEKLER
            Akşener'in amacı o dönemde Abdullah Gül'ü bilerek Erdoğan'ın karşısına çıkartmadı. Çünkü büyük bir hezimet yaşayacaklarını biliyorlardı. Şimdi de esas amacımız parlamenter sisteme dönmek diyecekler ve Gül'ü öne sürecekler.

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            Akşener’in aklındaki isim: Abdullah Gül
            Haberler Güncel Meral Akşener'den ters köşe! Tüm dengeleri altüst edecek aday: Abdullah Gül
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