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    • 10.11.2022 08:50
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    İyi Parti'de kartlar yeniden dağıtılıyor: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak

    Son dakika haberi! Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını iddia etti. Övür, "Buğra Kavuncu veliaht ilan edilen bir adam. Yerine gelecek kişinin de belli olduğu söyleniyor." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konan Buğra Kavuncu’nun adı FETÖ iddialarına da karışmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Buğra Kavuncu’yu görevden alacak
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    6+1'li masada cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile köşe kapmaca oynayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi partisi içinde de kartları yeniden dağıtıyor.

    KAVUNCU MERKEZE ÇEKİLECEK
    Hakkında FETÖ iddiaları bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Akşener tarafından merkeze çekileceği iddia edildi.




    AKŞENER GÖREVDEN ALACAK
    A Haber'de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, gündeme dair çarpıcı açıklamar yapıldı. Programın konuklarından Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını iddia etti.

    Mahmut Övür'den bomba iddia: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak VIDEO


    "AKŞENER, BUĞRA KAVUNCU'YU GÖREVDEN ALACAK"
    Övür, "Buğra Kavuncu veliaht ilan edilen bir adam. Ben yarın köşe yazımda yazdım, görevden önümüzdeki günlerde alınacak. Yerine gelecek kişinin de belli olduğu söyleniyor." dedi.

    Konuyu köşesine taşıyan Övür, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

    Bu arada altılı masayı kilitleyen Akşener, partisindeki siyasi değişiklikleri de devam ettiriyor. Daha önce Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi partide ağırlığı olan "milliyetçi" isimleri sürpriz bir biçimde değiştirmiş ve kimsenin de sesi çıkmamıştı. Bugünlerde yapacağı beklenen değişiklik de ötekiler kadar sürpriz olacak gibi.



    VELİAHT İÇİN SÜRPRİZ ÖTESİ BİR ŞEY

    Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor.
    İstanbul il başkanlığından "merkeze" çekilmek bir veliaht için sürpriz ötesi bir şey.

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        ADI FETÖ İDDİALARINA KARIŞMIŞTI
        Kavuncu'nun adı FETÖ iddialarına karışmış, son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu.

        Daha önce İYİ Parti'nin ağır toplarından olan Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.



        AKŞENER'İN PRENSİ KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
        Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.

        İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

        Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.



        FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
        FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

        Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

        Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.



            Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

            FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN HESABI KESİLDİ: 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
            Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada 8 Kasım 2021'de karar açıklanmıştı.

            FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





                Eski İstihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.



                KAVUNCU KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
                İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.



                KAVUNCU: EN ÇOK YAVAŞ'IN İSMİNİ DUYUYORUZ
                "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.

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                Haberler Güncel İyi Parti'de kartlar yeniden dağıtılıyor: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak
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