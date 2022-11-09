İyi Parti'de kartlar yeniden dağıtılıyor: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak

Mahmut Övür'den bomba iddia: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak VIDEO



"AKŞENER, BUĞRA KAVUNCU'YU GÖREVDEN ALACAK"

Övür, "Buğra Kavuncu veliaht ilan edilen bir adam. Ben yarın köşe yazımda yazdım, görevden önümüzdeki günlerde alınacak. Yerine gelecek kişinin de belli olduğu söyleniyor." dedi.



Konuyu köşesine taşıyan Övür, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bu arada altılı masayı kilitleyen Akşener, partisindeki siyasi değişiklikleri de devam ettiriyor. Daha önce Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi partide ağırlığı olan "milliyetçi" isimleri sürpriz bir biçimde değiştirmiş ve kimsenin de sesi çıkmamıştı. Bugünlerde yapacağı beklenen değişiklik de ötekiler kadar sürpriz olacak gibi.





VELİAHT İÇİN SÜRPRİZ ÖTESİ BİR ŞEY

Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor.

İstanbul il başkanlığından "merkeze" çekilmek bir veliaht için sürpriz ötesi bir şey.

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