Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2022 00:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2022 01:43
    ABONE OL

    İYİ Parti- HDP arasındaki kavga büyüyor! İYİ Parti'den yazılı ıklama: HDP siyaset adı altında gölge oyunu oynuyor

    İYİ Parti ve HDP arasında kavga daha da derinleşiyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'i kürt düşmanlığı ile suçlayarak, 28 Şubat göndermesi yapması İYİ Parti cephesini kızdırdı. İYİ Parti'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, gizli ortağı HDP'yi 'siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyunu' oynamakla suçlandı.

    İYİ Parti’den HDP’ye yazılı açıklama

    AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini görüşmek maksadıyla muhalefet partilerine bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Gelişmeden siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'ılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" ifadelerini kullanıp, ittifak ortakları HDP'yi AK Parti ile iş birliği yapmakla suçlamıştı..AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini görüşmek maksadıyla muhalefet partilerine bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Gelişmeden siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" ifadelerini kullanıp, ittifak ortakları HDP'yi AK Parti ile iş birliği yapmakla suçlamıştı.



    Bu sözler üzerine HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı ıklamada, "Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz." dedi.



    KÜRT DÜŞMANI KADIN BAŞKANI
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Akşener'e sert sözlerle yüklendi.



        Kürt düşmanlığı ile suçlayan HDP'li Buldan, İyi Parti liderine kaybedeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
        6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları smaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler.



        SUSURLUK, 28 ŞUBAT GÖNDERMESİ
        HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler.



        6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi. ifadelerini kullanmıştı.



            İYİ PARTİ'DEN GİZLİ ORTAĞI HDP'YE 'GÖLGE OYUNU' SUÇLAMASI
            Buldan'ın ıklamaları İYİ Parti kanadını bir hayli kızdırdı. Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, gizli ortak HDP 'siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyunu' oynamakla suçlandı.



            İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
            "Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında; bir parti Genel Başkanı'na yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir.



            Partimizin ve Genel Başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece ık ve nettir. Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz.



                Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz. İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                6’lı masada adaylık savaşı çirkinleşti
                Haberler Güncel İYİ Parti- HDP arasındaki kavga büyüyor! İYİ Parti'den yazılı açıklama: HDP siyaset adı altında gölge oyunu oynuyor
                    SON DAKİKA