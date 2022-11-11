AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini görüşmek maksadıyla muhalefet partilerine bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Gelişmeden siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" ifadelerini kullanıp, ittifak ortakları HDP'yi AK Parti ile iş birliği yapmakla suçlamıştı..AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini görüşmek maksadıyla muhalefet partilerine bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Gelişmeden siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" ifadelerini kullanıp, ittifak ortakları HDP'yi AK Parti ile iş birliği yapmakla suçlamıştı.
Bu sözler üzerine HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, "Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz." dedi.
KÜRT DÜŞMANI KADIN BAŞKANI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Akşener'e sert sözlerle yüklendi.