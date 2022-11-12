Ağrı ve Iğdır'da teröristler köşeye sıkıştırıldı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı

Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.

1017 PERSONEL KATILIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde "Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Dursun PAMPAL" başlatıldı.