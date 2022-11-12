Ağrı ve Iğdır'da teröristler köşeye sıkıştırıldı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı

Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.
1017 PERSONEL KATILIYOR
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde "Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Dursun PAMPAL" başlatıldı.
Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1017 personel, 58 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.