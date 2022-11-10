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    • 11.11.2022 01:18
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    • 11.11.2022 01:48
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    Atatürk'ü sadece kendilerinin sananların Atatürk'ü anma şekli! Ekrem İmamoğlu matem gününde gülücük saçıp dans etti

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Gecesi'nde etrafa gülücükler saçıp eşiyle dans etti. Ata'yı sadece kendilerinin sananların matem gününde Ata'yı böyle anması toplum vicdanını yaralarken İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullancısı "AK Partili bir belde belediye başkanı Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü 10 Kasım’da dans edip gülücükler saçsaydı şu an CHP sokağa inmiş, ADD yürüyüşler başlatmış, Cumhuriyet “Genç Subaylar Rahatsız” manşeti atmış, HALK TV siyah ekrana Atatürk resmi koymuştu" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu Atatürk’ü dans ederek andı!

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Atatürk'ü Anma Gecesi' düzenlendi.

    Ekrem İmamoğlu Atatürk'ü dans ederek andı!

    Törene CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Konser esnasında İmamoğlu, Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.



    10 KASIM MATEM GÜNÜNDE BU OLMADI!
    AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Allah aile saadetinizi daim eylesin, mutluluklar dileriz. 10 Kasım matem gününde bu olmadı Ekrem İmamoğlu, yakışmadı" ifadelerini yer verdi.

    10 Kasım gibi bir günde ikilinin dans edip gülücükler saçtığı anlar sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.



    "AK PARTİ YAPSAYDI, CHP SOKAĞA İNMİŞTİ"
    Bir sosyal medya kullancısı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "AK Partili bir belde belediye başkanı Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü 10 Kasım'da dans edip gülücükler saçsaydı şu an CHP sokağa inmiş, ADD yürüyüşler başlatmış, Cumhuriyet "Genç Subaylar Rahatsız" manşeti atmış, HALK TV siyah ekrana Atatürk resmi koymuştu" açıklamasında bulundu.




        İMAMOĞLU'NA: "GERÇEKTEN NORMAL DEĞİLSİN, ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
        Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Dans olmamış Ekrem bey! Tef çalıp oynasaymışsınız! Bayram değil, Atamızın ölüm yıldönümü! Siz gerçekten normal değilsiniz,Allah akıl fikir versin" dedi.

        "Matem günü dans edilir mi? Ayıp başkan"



        "Ölüm yıl dönümünde dans edenler Diyanet Başkanı'nı soruyorlar."

        "Atatürk'ü, Hem camide, Hem de dans ile, ANMAK.!

        -İNSAN YA OLDUĞU GİBİ GÖRÜNMELİ, -YA DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLMALI"



        "Dans ederek ölü insanı anmak ancak senin gibi seçimden seçime Kuran okuyan Müslüman anlayışına yakışır."

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        Haberler Güncel Atatürk'ü sadece kendilerinin sananların Atatürk'ü anma şekli! Ekrem İmamoğlu matem gününde gülücük saçıp dans etti
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