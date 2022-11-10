Atatürk'ü sadece kendilerinin sananların Atatürk'ü anma şekli! Ekrem İmamoğlu matem gününde gülücük saçıp dans etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Atatürk'ü Anma Gecesi' düzenlendi.
Törene CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Konser esnasında İmamoğlu, Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.
10 KASIM MATEM GÜNÜNDE BU OLMADI!
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Allah aile saadetinizi daim eylesin, mutluluklar dileriz. 10 Kasım matem gününde bu olmadı Ekrem İmamoğlu, yakışmadı" ifadelerini yer verdi.
10 Kasım gibi bir günde ikilinin dans edip gülücükler saçtığı anlar sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.
"AK PARTİ YAPSAYDI, CHP SOKAĞA İNMİŞTİ"
Bir sosyal medya kullancısı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "AK Partili bir belde belediye başkanı Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü 10 Kasım'da dans edip gülücükler saçsaydı şu an CHP sokağa inmiş, ADD yürüyüşler başlatmış, Cumhuriyet "Genç Subaylar Rahatsız" manşeti atmış, HALK TV siyah ekrana Atatürk resmi koymuştu" açıklamasında bulundu.