Atatürk'ü sadece kendilerinin sananların Atatürk'ü anma şekli! Ekrem İmamoğlu matem gününde gülücük saçıp dans etti

"Atatürk'ü, Hem camide, Hem de dans ile, ANMAK.!

-İNSAN YA OLDUĞU GİBİ GÖRÜNMELİ, -YA DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLMALI"







"Dans ederek ölü insanı anmak ancak senin gibi seçimden seçime Kuran okuyan Müslüman anlayışına yakışır."